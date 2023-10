La Patrulla, lista para estrenarse en la Vuelta Ciclística

“Inicié en noviembre y comencé a trabajar con palos porque no teníamos conos. En ese tiempo arranqué con tres niños (su hija Jade y dos infantes más). Hoy tengo aproximadamente 19 niños”, explicó Martín Solórzano, un ciclista de 36 años que en 2004 comenzó haciendo BMX.

Este pelotón de soñadores se reúne todos los domingos de 3:00 a 5:30 de la tarde para pulir el manejo de la bicicleta.

“Empezamos con la parte técnica, dribling en su bicicleta, qué es un giro a su derecha, control en un giro a la izquierda, cómo colocar su cuerpo en un descenso o ascenso”, expone el creador de esta idea nacida exclusivamente para los niños y niñas.

Las dificultades económicas no han sido suficiente obstáculo para apagar el anhelo de los pequeñines, que aspiran a ser ciclistas profesionales. “Es gratuito, ellos no pagan nada. La empresa que nos ha apoyado es Bikemart. Ahorita para llevarlos a Siguatepeque nos costeamos un poco, conseguimos bicicletas prestadas. Tengo un niño que corre en una Bacini y solo con un freno”, cuenta Martín, quien debido las dificultades de algunos padres no sabe cuántos de “sus niños” estarán en la Vuelta Ciclística infantil.