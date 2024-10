¿Qué pasará con Reinaldo Rueda si fracasa en la Nations League de Concacaf? Se revela

El 2024 no ha sido benevolente con la Selección Nacional , quien se quedó al margen de jugar su segunda Copa América tras perder el repechaje frente a Costa Rica.

¿La Comisión de FFH mantendrá a Rueda si Honduras pierde ante Jamaica? “La confianza es 120%, no tengo duda que el profe sabe lo que está haciendo, él trabaja súper bien, hay que darle el apoyo, tenemos que trabajar todos en un mismo lado, no es es nada fácil, estamos trabajando para clasificar al Mundial. No clasificamos a la Copa América por razones, pero el objetivo es la Eliminatoria”.

Sensaciones previo al duelo ante Jamaica: “Contento de estar en Jamaica apoyando a Rueda y la Selección Nacional, jugamos ante Jamaica, el mejor equipo del caribe, debemos sacar un buen resultado para clasificar en el primer lugar”.

¿Qué informe les dieron a nivel extracancha sobre el Guayana vs Honduras? “Había un informe sobre la cancha que no se podía jugar, eso afectó a los jugadores, sacamos un buen resultado, lo importante es seguir jugando”.

¿Qué espera de este partido, nunca hemos ganado? “Va a ser un partido difícil, Jamaica quiere salir a ganar, Honduras tiene que salir con todo, no hemos ganado en esta cancha complicada, nos dicen que van a haber entre 20 a 25 mil personas, son jugadores fuertes, rápidos, tenemos que hacer lo que nosotros sabemos. Debemos seguir jugando bien para lo más importante que es clasificar al Mundial”.