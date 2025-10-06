  1. Inicio
  2. · Deportes

Partidos octavos de final Mundial Sub-20: España con difícil rival y México ante la anfitriona

La fase de grupos del Mundial Sub-20 llegó a su fin con sorpresas y este martes comenzarán los octavos de final con un atractivo duelo entre Ucrania y España

  • 06 de octubre de 2025 a las 10:33
Partidos octavos de final Mundial Sub-20: España con difícil rival y México ante la anfitriona

El trofeo del Mundial Sub-20 espera a los 16 clasificadosen una fase llena de duelos decisivos y promesas del fútbol mundial.

 Foto: FIFA

Santiago, Chile.- Listos los octavos de final del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile. Ucrania, líder con 7 puntos del Grupo B, y España, que se ha clasificado desde el C como una de las mejores terceras, abrirán este martes la ronda de eliminación directa, que se extenderá hasta el 9 de octubre.

Ambos equipos se enfrentarán en octavos en el primer gran duelo europeo de esta competición. España afronta un difícil rival y lo hace con muchas dudas en su juego, tras sobrevivir en el denominado 'grupo de la muerte' ganando en la última jornada con mucha fortuna a Brasil, tras perder con justicia ante Marruecos y empatar con México en un partido en el que los aztecas fueron ligeramente superiores.

Fechas y horarios de semifinales y repechaje de Copa Centroamericana de Concacaf

Japón también se clasificó a la siguiente ronda con una campaña perfecta de 9 puntos en el Grupo A, Marruecos con 6 en el C, Argentina con 9 en el D, Estados Unidos con 6 en el E y Colombia con 5 en el F.

Acompañaron a estos líderes desde el segundo puesto la anfitriona Chile con 3 puntos en el A, Paraguay con 4 en el B, México con 5 en el C, Italia con 4 en el D, Sudáfrica con 6 en el E y Noruega con 5 en el F.

Patón Mejía arremete ante los medios y denuncia "robo" en partido de UPNFM contra Olimpia

La instancia que reúne a las 60 mejores selecciones del campeonato se ha completado con cuatro que terminaron en el tercer puesto.

La primera entre las mejores terceras fue Francia con 6 puntos en el E. Nigeria sacó 4 en el F, misma renta de Corea del Sur en B y España en el C.

Está trazado el camino hacia la final en el Estadio Nacional Julio Martínez, Santiago de Chile.

Está trazado el camino hacia la final en el Estadio Nacional Julio Martínez, Santiago de Chile.

 (Foto: FIFA)

Los octavos de final arrancan desde este martes con Ucrania enfrentando a España (1:30PM) y Chile haciendo lo propio frente México (5:00 PM).

El miércoles será el turno para que Colombia choque ante Sudáfrica (1:30 PM), Argentina se vea las caras contra Nigeria, Paraguay enfrente a Noruega y Francia se medirá contra los japoneses. Estos tres partidos comenzarán en simultaneo desde las 5:00 PM.

Estados Unidos e Italia jugarán el jueves (1:30 PM) y Marruecos buscará el pase a cuartos cuando se mida contra Corea del Sur (5:00 PM).

OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20

Martes

Ucrania - España en Valparaíso
Chile - México en Valparaíso

Miércoles

Colombia - Sudáfrica en Talca
Argentina - Nigeria en Santiago
Paraguay - Noruega en Talca
Japón - Francia en Santiago

Jueves

Estados Unidos - Italia en Rancagua
Marruecos - Corea del Sur en Rancagua

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias