Detienen al exjugador de la NFL Mark Sánchez tras ser apuñalado en una pelea

Indianapolis, Estados Unidos.- Mark Sánchez, ex 'quarterback' de origen mexicano de New York Jets y actual comentarista de Fox Sports, fue detenido por la policía en el hospital a donde fue conducido tras ser apuñalado en el centro de Indianápolis.

Tras una investigación más profunda, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis arrestó a Mark Sánchez por su presunta participación en un hecho violento, anunció el Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis. Según el informe, el exjugador de 38 años, en probable estado de embriaguez, se vio envuelto en una gresca en la que produjo lesiones y resultó con heridas de puñal.

Según el canal Fox59, la madrugada del sábado, Sánchez se enfrentó al otro individuo porque este no quiso mover su vehículo. El conductor que cumplía con una entrega de comida le dijo a la policía que Mark lo agredió, por lo que se defendió con gas pimienta, pero al no poder detenerlo utilizó un cuchillo en defensa propia para contener al exjugador.