Omar Bravo, leyenda de Chivas, detenido por presunto abuso a una menor

Guadalajara, México.- El exfutbolista mexicano de las Chivas de Guadalajara Omar Bravo fue detenido este sábado acusado de presunto abuso sexual a una menor, confirmó la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco, occidente del país.

Bravo, de 44 años, fue capturado en un operativo en el centro de Zapopan, después de una denuncia. "Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia, logró capturar a un hombre, identificado como Omar 'N'", dijo un comunicado.

Según las investigaciones, el delantero retirado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses y se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.