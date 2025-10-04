Muere Arthur Jones, campeón en el Super Bowl XLVII con Ravens

California, Estados Unidos.- Arthur Jones, liniero defensivo que fue campeón en el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens de la NFL, falleció a los 39 años, informó el equipo. “Nos entristece profundamente saber del repentino fallecimiento de Arthur Jones. La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que lo rodeaban”, lamentó Eric DeCosta, gerente general de los Ravens.

Jones fue un eficiente liniero defensivo que arribó a la NFL seleccionado en la quinta ronda del Draft 2010 por los Ravens, equipo en el que ganó un anillo de campeón y permaneció hasta el 2013. Jones fue titular en 20 partidos con Baltimore. En sus últimas dos temporadas registró 100 tackleadas y 8.5 capturas.

Una de las imágenes que más se recuerda de él es la captura sobre el mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick, en el Super Bowl XLVII, partido en el que también recuperó un balón suelto.