Eduardo Espinel tras eliminar a Cartaginés y duelo vs Alajuelense: "Estoy feliz"

El técnico de los albos asegura que se siente muy satisfecho por la manera que en su equipo logró la clasificación a la siguiente ronda y se siente orgulloso por también ganarse un cupo en la próxima edición de la Champions de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia eliminó al Cartaginés y se instaló en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 . Los leones volverán a cruzarse con otro equipo costarricense por el boleto a la final y Eduardo Espinel dio su opinión sobre lo que será ese encuentro ante Alajuelense y envió un mensaje a la afición merengue.

Sensaciones: "Estoy tranquilo, ya estoy pensando en UPN, esto no me deja disfrutar, pero la felicidad de conseguir otro objetivo, de llegar a definir una copa de esta magnitud. El equipo tuvo personalidad. La felicidad no la demuestro, pero estoy feliz. Ya estoy pensando en lo que viene, mirando los jugadores que están cansados para ver qué equipo vamos a poner el próximo partido".

Duelo vs Alajuelense: "Hermoso partido para disfrutar, dos equipos grandes, donde seguramente tendremos el mismo objetivo, será dificilísimo, cada detalle será fundamental. Son dos equipos que tienen jerarquía de historia y jugadores".

Lo que le gustó vs Cartaginés: "Salió tal cual. Hasta mejor que el partido de ida. Fue un hermoso partido, en el primer tiempo de ida y vuelta, con situaciones de los dos lados, ninguno especuló. Nosotros nunca quisimos cuidar la ventaja que teníamos, íbamos al frente, los centrales jugando en la cancha de ellos, no queríamos retroceder. Eso fue lo más satisfactorio desde el punto personal de lo que hizo el equipo".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mensaje a la afición: "Este triunfo es parte de ellos, se me eriza la piel cuando empieza a cantar esa hinchada, no te deja de sorprender, hoy se ganó el partido con personalidad y por lo que transmite la gente de afuera. Esa mancomunión de la gente con los jugadores, esa buena energía, yo estoy convencido que existe. La gente es espectacular, le dedico el triunfo a la hincha por lo que hace".

Jamir Maldonado: "Yo tengo memoria cuando llegamos en enero y era un jugador que tenía unas ganas de trabajar y ganarse un lugar, y lo que uno ve ahora... Cuando terminó el semestre, a pesar de que tuvo pocos minutos, fuimos con los directivos y les dijimos que queríamos su renovación y nos miraban de reojo, pero uno como entrenador ve el crecimiento de los jugadores. Lo único que hace es trabajar, nos devuelve esa confianza que le hemos depositado. Nos sentimos orgullosos cuando un cipote del club empieza a tener sus primeros minutos y demuestra que no le queda grande la camiseta. Estamos muy contentos".

Champions de Concacaf: "Orgullo de poder depositar a Olimpia donde debe estar, por su grandeza, su historia, el compromiso que teníamos era ese. Dimos el pasito para que el próximo año pueda competir por una copa de prestigio".