Oficial: El rival de Real España en semifinales de Copa Centroamericana

Los chapines perdieron este día 2-1 en Panamá, pero avanzaron por haber ganado 2-0 el cotejo de ida (global 3-2).

Tegucigalpa, Honduras.- Real España ya conoce su rival en semifinales de Copa Centroamericana y se trata del Xelajú de Guatemala, equipo que eliminó al Sporting San Miguelito de Panamá.

Esta será una semifinal inédita y Real España busca hacer historia tras eliminar en cuartos de final al Plaza Amador de Panamá, equipo que venía siendo el mejor del certamen.

Real España jugará la semifinal entre el 21 al 30 de octubre y en esa misma fecha serán los repechajes donde Motagua tendrá actividad.

Al colocarse dentro de los mejores cuatro equipos del torneo regional, Real España también asegura su presencia en la Copa de Campeones de la Concacaf , una competencia que se jugará entre febrero y mayo de 2026.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Esta clasificación representa una gran oportunidad para el club de mostrar su calidad a nivel continental y competir por un lugar en el Mundial de Clubes 2029, además de hacer ingresar a sus arcas una buena suma de dinero.

El campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf tendrá uno de los cuatro boletos que la región entrega para participar en el Mundial de Clubes, un sueño para cualquier club de la zona.