Belleza y color ponen los aficionados de Olimpia en el juego ante Cartaginés

La afición de Olimpia ha llegado en masa al Nacional para apoyar al conjunto merengue en su juego de Copa Centroamericana

  • 02 de octubre de 2025 a las 18:33
Los aficionados de Olimpia han llenado de color y belleza el Estadio Nacional Chelato Uclés para el juego ante Cartaginés por cuartos de final de Copa Centroamericana. Este es el ambiente que se vive.

 Fotos: El Heraldo
Esta bella joven se ha robado las miradas al llegar al Nacional para apoyar al conjunto merengue en el partido ante Cartaginés.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Los aficionados de Olimpia se han burlado de Motagua por las veces que han buscado el título de la Copa Centroamericana y no lo han logrado.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
La barra Ultra Fiel puso el color en su arribo al Nacional y alentaron como siempre al conjunto merengue.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Entre cánticos llegó la Ultra Fiel para apoyar al equipo merengue, previo a su ingreso a una de las cabeceras de sol donde alientan.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Largas filas se apreciaron, mostrando el apoyo masivo de la afición de Olimpia en el juego vs Cartaginés.

Foto: El Heraldo
Olimpia le cumplió el sueño a Joseph Velásquez, le regaló camisa e ingreso para ver el partido ante Cartaginés. Este es el niño que lloró por los autógrafos de los jugadores.

Foto: El Heraldo
Muchas aficionadas de Olimpia se robaron las miradas en las graderías y posaron para el lente de EL HERALDO.

 Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
Madres con sus hijos se hicieron presentes al recinto capitalino en busca de una alegría que propicie Olimpia vs Cartaginés.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
