Belleza y color ponen los aficionados de Olimpia en el juego ante Cartaginés

Los aficionados de Olimpia han llenado de color y belleza el Estadio Nacional Chelato Uclés para el juego ante Cartaginés por cuartos de final de Copa Centroamericana. Este es el ambiente que se vive.
Esta bella joven se ha robado las miradas al llegar al Nacional para apoyar al conjunto merengue en el partido ante Cartaginés.
Los aficionados de Olimpia se han burlado de Motagua por las veces que han buscado el título de la Copa Centroamericana y no lo han logrado.
La barra Ultra Fiel puso el color en su arribo al Nacional y alentaron como siempre al conjunto merengue.
Entre cánticos llegó la Ultra Fiel para apoyar al equipo merengue, previo a su ingreso a una de las cabeceras de sol donde alientan.
Largas filas se apreciaron, mostrando el apoyo masivo de la afición de Olimpia en el juego vs Cartaginés.
Olimpia le cumplió el sueño a Joseph Velásquez, le regaló camisa e ingreso para ver el partido ante Cartaginés. Este es el niño que lloró por los autógrafos de los jugadores.
Muchas aficionadas de Olimpia se robaron las miradas en las graderías y posaron para el lente de EL HERALDO.
Madres con sus hijos se hicieron presentes al recinto capitalino en busca de una alegría que propicie Olimpia vs Cartaginés.