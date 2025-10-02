Olimpia derrota a Cartaginés y se mete a semifinales de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia derrotó 3-1 al Cartaginés (5-2 en el global) de Costa Rica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Min. 90+1 - Sale Jorge Álvarez ingresa Didier Paguada por parte del Olimpia. Min. 87 - Tres cambios para el Olimpia; salen Yustin Arboleda, José Mario Pinto y Jorge Benguché ingresan Jerry Bengtson, Edwin Solani y Kevin López. Min. 81 - Goooooooooooooooooooool del Olimpia goooooooooooool de Jorge Beguché tra un pase de cabeza de Yustin Arboleda y en forcejeo logró mandarla al fondo

Min. 80 - Sale el hondureño Jesús Bátiz ingresa José Mora por el Cartaginés Min. 75 - Sale Michaell Chirinos, ingresa Agustín Mulet por el Olimpia, en Cartaginés se retiran Claudio Montero y Bernald Alfaro y ocupan sus lugares Diego González y Suhander Zúñiga Min. 69 - Gooooooooooooool del Olimpia gooooooooooooooooool de Yustin Arboleda de penal Min. 68 - Penal a favor del Olimpia, Chirinos cae en el área y el árbitro no duda en sancionarlo Min. 65 - Amonestado Michell Chirinos del Olimpia por cortar ataque del Cartaginés. Min. 63 - Se salva el cartaginés, Pinto de cabeza la estrella en el poste, ya no llegaba el portero Briceño. Min. 55 - Bombazo de derecha desde fuera del área de José Mario Pinto y Kevin Briceño salva para mandarla al tiro de esquina. Min. 54 - Goooooooooool de Cartaginés gooooooool de Mauro Quiroga de cabeza tras centro de Jesús Bátiz

Min. 45 - Tarjeta amarilla para Jorge Álvarez luego de bajarse a Jesús Bátiz que se iba solo al ataque. Min. 26 - Cartaginés amenza, escapada por la derecha de Ureña, centra a Johan Venegas que estaba sola pero le pasó un poco retirada, si la llegaba a tocar la desviaba a portería. Min. 22 - Se vuelve a salvar el Olimpia, estuvo cerca Johan Venegas pero Emanuel Hernández la saca de la línea de cabeza. Min. 6 - Goooooooooooooooooool del Olimpia gooooooooooooool de Jorge Benguché no perdona luego de entrar solo por la banda derecha y se la coloca en el primer poste a Kevin Briceño Min. 4 - Se salva el Olimpia. Mauro Quiroga la estrella en el poste luego de habilitación que lo dejó solo frente al portero.

INICIÓ EL PARTIDO EN EL NACIONAL 7:25 PM - Jugadores de ambos equipos salen al terreno de las acciones a realizar los trabajos de calentamiento.

7:15 PM - Alineación de Cartaginés: 1. Kevin Briceño, 5. Marcelo Pereira, 6. Claudio Montero, 15. Luis Flores, 26. Bernald Alfaro, 20. Diego Mesén, 23. Everardo Rubio, 7. Johan Venegas, 22. Jesús Bátiz, 21. Marco Ureña y 9. Mauro Quiroga. 7:10 PM - Alineación del Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Guiti, 2. Emanuel Hernández, 3. Facundo Queiroz, 5. Elison Rivas, 20. Axel Maldonado, 23. Jorge Álvarez, 7. José Pinto, 33. Michaell Chirinos, 19. Yustin Arboleda y 9. Jorge Benguché. 6:45 PM - Largas filas afuera del escenario deportivo, será un llenazo, los olimpistas quieren ese pase a semifinales. 6:35 PM - Gran ambiente afuera del estadio Nacional, la Ultra Fiel llegó con gran multitud para este juego internacional. 6:30 PM - Ambos buses que trasladan a jugadores del Olimpia y Cartaginés ya se encuntran en el estadio Nacional, todo va como indica el programa. El encuentro se disputará en el estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, donde los 'leones' del Olimpia buscarán aprovechar su condición de locales y el respaldo de su afición para sellar su pase a la siguiente fase.

El conjunto hondureño, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, tiene una amplia experiencia internacional y es líder en el campeonato hondureño, respaldado por un plantel con figuras de peso como Jerry Bengtson y Jorge Benguché. El Olimpia llega con la ventaja del 2-1 conseguido en la ida en Cartago, gracias a los goles de Michaell Chirinos y Benguché, quien suma cinco tantos en el torneo y comparte el liderato de goleo con el costarricense Marco Ureña, autor del gol brumoso en ese duelo. El club hondureño atraviesa un momento histórico: acumula seis partidos invicto en la competencia, la racha más larga de su historia, y ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros. Por su parte, el Cartaginés, uno de los clubes históricos de Costa Rica y bajo la dirección técnica de Andrés Carevic, llega a Tegucigalpa con la misión de dar la sorpresa. Los costarricenses necesitan ganar por 2-1 para avanzar por el criterio de gol de visitante, y confía en su orden táctico y en la eficacia de su ofensiva para revertir la serie. En la siguiente fase, el ganador de esta llave se enfrentará al Alajuelense de Costa Rica, que el martes selló su boleto a las semifinales al vencer por 1-2 al Motagua hondureño en el partido de vuelta de los cuartos de final. - Alineaciones probables: Olimpia: Edrick Menjivar; Facundo Queiroz, Juan Hernández, Elison Rivas, Kevin Güiti, Jorge Álvarez, Axel Jamir Maldonado, José Pinto, Michaell Chirinos, Yustin Arboleda y Jorge Benguche. Entrenador: Eduardo Espinel Cartaginés: Kevin Briceño; Jesús Everado Rubio, Diego Mesén, Diego Hernández, Marcelo Pereira, Suhander Zuñiga, Luis Flores, Jesús Baitz, José Mora, Marco Ureña y Johan Venegas. Entrenador: Andrés Carevic. Árbitro: Por definir. Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

