Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana

El Club Deportivo Olimpia busca sellar este jueves su pase a las semifinales de Copa Centroamericana 2025. Este es el 11 titular que se perfila para salir ante Cartaginés.
PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene Olimpia. "Caracol" quiere jugar a tope porque sabe que viene la Eliminatoria Mundialista.
LATERAL DERECHO: Kevin Güity disputó un partidazo en la ida de cuartos de final ante Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025.
DEFENSA: Emanuel Hernández es el zaguero defensivo con garra que tiene Olimpia ante Cartaginés por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
DEFENSA: Facundo Queiroz es el defensor central por izquierda que tiene Olimpia. El uruguayo viene haciendo buenos partidos con el león.
LATERAL IZQUIERDO: Elison Rivas sería el lateral zurdo del león en el choque vuelta ante Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025.
VOLANTE: El fútbol de Olimpia pasa por los pis de Jorge Álvarez, quien viene de anotar un golazo con Olimpia ante CD Choloma
VOLANTE: Jamir Maldonado hizo un partido sobresaliente ante Cartaginés de Costa Rica. El volante sería el contención y le ganaría el mandado a Mulet.
VOLANTE: Ante la baja confirmada de Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos sería el reemplazante de "Pinky".
VOLANTE: José Mario Pinto es el otro eje de ataque que tiene el león para enfrentar al Cartaginés de Costa Rica. El león quiere boleto de semifinales.
DELANTERO: Yustin Arboleda arrancó en el 11 titular de Olimpia en la ida. El atacante dio una asistencia a Jorge Benguché.
DELANTERO: Jorge Benguché es uno de los delanteros más letales que tiene la Copa Centroamericana de la Concacaf.
BAJA CONFIRMADA: Edwin Rodríguez tiene una fisura en el quinto metatarsiano y tendría que operarse para volver a las canchas. Además, se pierde los partidos ante Costa Rica y Haití.
OPCIONES: Jerry Bengtson es el otro killer que tiene Olimpia entre la Copa Centroamericana y Apertura 2025 de la Liga Nacional.
OPCIONES: Andrés Salazar ha tenido minutos en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El colombiano quiere seguir sumando.
OPCIONES: Edwin Lobo es la otra opción que tiene Olimpia por el costado de la derecha.
OPCIONES: Agustín Mulet empieza a tener minutos con Olimpia y sería uno de los cambios melenudos para el juego ante Cartaginés.
OPCIONES: Kevin López es un atacante de grandes cualidades por el costado de la derecha.
DT: Eduardo Espinel sabe que no contar con Edwin es un gran problema, pero buscará el pase a semifinales a como dé lugar
LA IDA: Olimpia venció 2-1 al Cartaginés en la ida de cuartos de final. El león podría clasificar a semifinales empatando en el juego de vuelta.
Si Olimpia avanza a semifinales, sellará también el boleto a la Champions de Concacaf 2025