  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana

Espinel con equipo tocado ante Cartaginés; así saldría Olimpia en busca de sellar su boleto a semifinales del certamen de Concacaf

  • 01 de octubre de 2025 a las 11:21
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
1 de 21

El Club Deportivo Olimpia busca sellar este jueves su pase a las semifinales de Copa Centroamericana 2025. Este es el 11 titular que se perfila para salir ante Cartaginés.

Fotos: Cortesía.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
2 de 21

PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene Olimpia. "Caracol" quiere jugar a tope porque sabe que viene la Eliminatoria Mundialista.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
3 de 21

LATERAL DERECHO: Kevin Güity disputó un partidazo en la ida de cuartos de final ante Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
4 de 21

DEFENSA: Emanuel Hernández es el zaguero defensivo con garra que tiene Olimpia ante Cartaginés por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
5 de 21

DEFENSA: Facundo Queiroz es el defensor central por izquierda que tiene Olimpia. El uruguayo viene haciendo buenos partidos con el león.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
6 de 21

LATERAL IZQUIERDO: Elison Rivas sería el lateral zurdo del león en el choque vuelta ante Cartaginés por la Copa Centroamericana 2025.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
7 de 21

VOLANTE: El fútbol de Olimpia pasa por los pis de Jorge Álvarez, quien viene de anotar un golazo con Olimpia ante CD Choloma
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
8 de 21

VOLANTE: Jamir Maldonado hizo un partido sobresaliente ante Cartaginés de Costa Rica. El volante sería el contención y le ganaría el mandado a Mulet.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
9 de 21

VOLANTE: Ante la baja confirmada de Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos sería el reemplazante de "Pinky".
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
10 de 21

VOLANTE: José Mario Pinto es el otro eje de ataque que tiene el león para enfrentar al Cartaginés de Costa Rica. El león quiere boleto de semifinales.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
11 de 21

DELANTERO: Yustin Arboleda arrancó en el 11 titular de Olimpia en la ida. El atacante dio una asistencia a Jorge Benguché.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
12 de 21

DELANTERO: Jorge Benguché es uno de los delanteros más letales que tiene la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
13 de 21

BAJA CONFIRMADA: Edwin Rodríguez tiene una fisura en el quinto metatarsiano y tendría que operarse para volver a las canchas. Además, se pierde los partidos ante Costa Rica y Haití.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
14 de 21

OPCIONES: Jerry Bengtson es el otro killer que tiene Olimpia entre la Copa Centroamericana y Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
15 de 21

OPCIONES: Andrés Salazar ha tenido minutos en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El colombiano quiere seguir sumando.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
16 de 21

OPCIONES: Edwin Lobo es la otra opción que tiene Olimpia por el costado de la derecha.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
17 de 21

OPCIONES: Agustín Mulet empieza a tener minutos con Olimpia y sería uno de los cambios melenudos para el juego ante Cartaginés.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
18 de 21

OPCIONES: Kevin López es un atacante de grandes cualidades por el costado de la derecha.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
19 de 21

DT: Eduardo Espinel sabe que no contar con Edwin es un gran problema, pero buscará el pase a semifinales a como dé lugar
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
20 de 21

LA IDA: Olimpia venció 2-1 al Cartaginés en la ida de cuartos de final. El león podría clasificar a semifinales empatando en el juego de vuelta.
Con bajas de peso: Posible 11 de Olimpia en busca de meterse a semis de Copa Centroamericana
21 de 21

Si Olimpia avanza a semifinales, sellará también el boleto a la Champions de Concacaf 2025
Cargar más fotos