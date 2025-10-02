La imponente llegada de la Ultra Fiel al Nacional para partido de Olimpia ante Cartaginés

La afición del Olimpia no falla cuando el 'León' juega como local y el estadio Nacional lucirá lleno para este encuentro de Copa Centroamericana
La Ultra Fiel hizo su llegada al estadio Nacional horas antes del inicio del partido, demostrando que esto será una fiesta deportiva.
Los aficionados olimpistas llegan ilusionados que su equipo logre avanzar a semifinales de la Copa Centroamericana.
No es para menos, el Olimpia se vio bien y ganó en el primer choque ante Cartaginés que fue en Costa Rica.
Ahora en casa saben que ese boleto no lo pueden dejar ir y tienen que ganar en todos lados.
La afición del Olimpia pintará de blanco el estadio Nacional para este juego internacional.
Banderas, larga caminata, en moto y vistiendo los colores del Olimpia llegaron el escenario deportivo donde se vivirá una nueva fiesta deprotiva.
El Olimpia sería el segundo equipo hondureño que se clasifique a la fase de semifinales de esta Copa Centroamericana, el otro es Real España.
Olimpia no quiere que le pase lo de Motagua, que llegó con la ventaja al Nacional el pasado martes ante Alajuelense y terminó perdiendo y quedando eliminado.
Olimpia es uno de los candidatos a llevarse el título de la Copa Centroamericana, pero primero lo tiene que demostrar ante Cartaginés.
Olimpia ganó 1-2 en la ida a Cartaginés, un empate o porsupuesto un triunfo por cualquier marcador se clasifica, incluso, perdiendo 0-1 logra avanzar.