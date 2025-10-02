Una inspirada noche de Jorge Benguché ayudó a Olimpia a meterse a semifinales de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana tras derrotar bajo intensa lluvia por 3-1 al Cartaginés (5-2 global) costarricense en el estadio José de la Paz Herrera y ahora se encontrará en las semifinales con el Alajuelense costarricense.
Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, abrió el marcador al minuto 6, cuando Jorge Benguché aprovechó una asistencia de Michael Chirinos y definió desde el costado derecho del área.
El Cartaginés, bajo la dirección del argentino Andrés Carevic, buscó reaccionar con intentos de Marco Ureña, Johan Venegas y Luis Flores, pero se topó con una defensa del Olimpia bien organizada que neutralizó cualquier acercamiento.
En la segunda mitad, Olimpia mantuvo la superioridad, controlando el balón y generando las mejores oportunidades de peligro.
El Cartaginés empató en el minuto 54 gracias a Mauro Quiroga, quien remató desde el centro del área al lado derecho de la portería tras un centro de Jesús Bátiz.
Olimpia mantuvo la presión con remates constantes.
En el minuto 71 Yustin Arboleda convirtió de penalti el segundo gol del Olimpia y 10 minutos después, Benguché puso la guinda con un cabezazo a centro servido por Arboleda.
- Ficha técnica:
3. Olimpia: Edrick Menjívar. Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas, Axel Maldonado, Jorge Álvarez (m.92, Didier Paguada), José Pinto (m.88, Edwin Solano), Michaell Chirinos (m.75, Agustín Mulet), Yustin Arboleda y Jorge Benguché (m.88, Kevin López).
Entrenador: Eduardo Espinel
1. Cartaginés: Kevin Briceño. Marcelo Pereira, Diego Mesén, Everardo Rubio, Bernald Alfaro (m.75, Suhander Zúñiga), Claudio Montero (m.75, Diego González), Luis Flores, Johan Venegas, Jesús Bátiz (m.81, José Mora), Mauro Quiroga y Marco Ureña.
Entrenador: Andrés Carevic.
Goles: 1-0, m.6: Jorge Benguché. 1-1, m.54: Mauro Quiroga. 2-1, m.71: Yustin Arboleda, de penalti. 3-1, m.81: Benguché.
Árbitro: Filip Dujic (Canadá), amonestó a Jorge Álvarez, Michaell Chirinos, Johan Venegas, Diego Mesén y Kevin López.
Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf jugado en el Estadio José de la Paz Herrera, de la capital hondureña.