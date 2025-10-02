Semifinales de la Copa Centroamericana; así quedan los cruces

Los 'Melenudos' se impusieron 5-2 ante los 'Ticos' y con eso se lograron meter a la fase de semifinales de este torneo internacional.

Tegucigalpa, Honduras. - El Olimpia de Eduardo Espinel fue el último equipo en conseguir ese boleto que lo metiera en la penúltima fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Otro conjunto hondureño que también lo consiguió fue el Real España, quien sorprendió al eliminar al Plaza Amador de Panamá que llegaba como favorito en la serie y se quedó en el camino.

Alajuelense también consiguió este pase cuando muchos ya lo veían eliminado ya que habían caído como local ante Motagua, pero en Tegucigalpa ganaron 1-2 y por más goles anotados como visitante lo consiguió.

El Xelajú fue otro de los clubes que sufrió para conseguir el boleto a semifinales, quien llevaba la ventaja de 2-0 ante el Sporting San Miguelito de Panamá, en la vuelta los panameños lo igualaron, pero en el último mínuto de los tiempos extras los champines anotaron para dar ese paso a la siguiente ronda.

Ahora se vienen las semifinales, dos equipos hondureños estarán buscando ese pase a la final de la Copa Centroamericana, otro de Costa Rica y el otro de Guatemala.