Supremo anuncia retiro de selección de tiktokers tras pelea con integrante

Supremo dijo que un integrante se molestó porque tenía pocos minutos y anunció que no se involucrará más

  • 03 de octubre de 2025 a las 06:36
La selección de tiktokers de Honduras cayó ante Guatemala y la polémica llegó luego que Supremo anunciara su retiro tras pelea con uno de los creadores de contenido. ¿Qué fue lo que sucedió?

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Los tiktokers de Honduras terminaron cayendo 2-1 ante Guatemala y la tensión llegó después del juego por reclamos hacia Supremo.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Supremo dijo que uno de los integrantes de la selección le reclamó porque jugaba poco y este respondió que cuando entraba, no hacía nada.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Este fue el mensaje que dejó Supremo en sus redes sociales, diciendo que la pelea se dio con MR JC. Supremo afirmó que no jugaba nada y que mejor se retiraría de la selección de tiktokers.

Foto: Redes Supremo
La selección de tiktokers anunció un partido contra Guatemala en territorio hondureño, pero no se sabe si finalmente se realizará por lo que Supremo escribió.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Supremo había anunciado previamente que los juegos de los tiktokers estaban por llegar a su fin y parece que ese partido ante Guatemala en Honduras finalmente no se haría.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Honduras cayó ante los chapines la noche del 2 de octubre, por la Bicolor anotó uno de los refuerzos, el brasileño Juninho.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Supremo es la cabeza del equipo de tiktokers e incluso ha sido el que financia y busca patrocinadores. En esta ocasión dijo que ya no se involucrará.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
La selección de tiktokers jugó dos partidos vs El Salvador, dos vs Brasil y uno ante Nicaragua y Guatemala; ganando uno a El Salvador y Nicaragua.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Supremo dijo que la iniciativa de jugar estos partidos era para brindar alegría y show en las personas, llegando a llenar al Morazán y el Olímpico de San Pedro Sula.

Foto: Redes Supremo
