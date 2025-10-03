Supremo anuncia retiro de selección de tiktokers tras pelea con integrante

La selección de tiktokers de Honduras cayó ante Guatemala y la polémica llegó luego que Supremo anunciara su retiro tras pelea con uno de los creadores de contenido. ¿Qué fue lo que sucedió?
Los tiktokers de Honduras terminaron cayendo 2-1 ante Guatemala y la tensión llegó después del juego por reclamos hacia Supremo.
Supremo dijo que uno de los integrantes de la selección le reclamó porque jugaba poco y este respondió que cuando entraba, no hacía nada.
Este fue el mensaje que dejó Supremo en sus redes sociales, diciendo que la pelea se dio con MR JC. Supremo afirmó que no jugaba nada y que mejor se retiraría de la selección de tiktokers.
La selección de tiktokers anunció un partido contra Guatemala en territorio hondureño, pero no se sabe si finalmente se realizará por lo que Supremo escribió.
Supremo había anunciado previamente que los juegos de los tiktokers estaban por llegar a su fin y parece que ese partido ante Guatemala en Honduras finalmente no se haría.
Honduras cayó ante los chapines la noche del 2 de octubre, por la Bicolor anotó uno de los refuerzos, el brasileño Juninho.
Supremo es la cabeza del equipo de tiktokers e incluso ha sido el que financia y busca patrocinadores. En esta ocasión dijo que ya no se involucrará.
La selección de tiktokers jugó dos partidos vs El Salvador, dos vs Brasil y uno ante Nicaragua y Guatemala; ganando uno a El Salvador y Nicaragua.
Supremo dijo que la iniciativa de jugar estos partidos era para brindar alegría y show en las personas, llegando a llenar al Morazán y el Olímpico de San Pedro Sula.