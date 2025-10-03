¡Tres bajas! Miguel Herrera no cuenta con ellos para juego de Costa Rica ante Honduras

San José, Costa Rica.- La Federación Costarricense de Fútbol comunicó este viernes una baja importante en la selección nacional debido a una lesión. Se trata del portero Patrick Sequeira quien no podrá formar parte de la convocatoria para los partidos de octubre ante Honduras y Nicaragua. Esta decisión se da tras un problema físico que afectó al jugador durante sus recientes compromisos. Ya son tres las bajas. El guardameta presentó una molestia en el tobillo derecho durante el calentamiento previo al partido entre su equipo, Casa Pia y el Estoril. Esta situación ocurrió justo antes de un juego oficial de torneo que se disputó este mismo viernes, lo que evidenció la gravedad de la lesión.

Esta no es la primera vez que Sequeira sufre problemas en esa zona. El pasado 27 de septiembre ya había padecido un esguince grado I en el tobillo derecho. Por ello, su recuperación requiere atención especializada para evitar mayores complicaciones en el futuro cercano. El cuerpo técnico del Casa Pía decidió que lo mejor para el jugador fuera continuar su proceso de rehabilitación en Portugal. Esta medida implica que Sequeira no estará disponible para sumarse a la selección durante el mes en curso.