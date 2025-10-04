Fechas y horarios de semifinales y repechaje de Copa Centroamericana de Concacaf

San Pedro Sula, Honduras.- Concacaf ha confirmado el calendario y los enfrentamientos para las Semifinales y el Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2025. Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 21 al 23 de octubre (partidos de ida) y del 28 al 30 de octubre de 2025 (partidos de vuelta).

El último de los partidos de Cuartos de Final concluyó el jueves por la noche en Tegucigalpa, Honduras, con Club Olimpia Deportivo (HON) uniéndose a Club Xelajú M.C (GUA), Real CD España (HON) y LD Alajuelense (CRC) en las Semifinales. Estos cuatro clubes también aseguraron su participación en la Copa de Campeones Concacaf del próximo año.

Los cuatro perdedores de los Cuartos de Final, CS Cartaginés (CRC), Sporting San Miguelito (PAN), CD Plaza Amador (PAN) y FC Motagua (HON), avanzaron al Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf, donde competirán por los dos lugares restantes de la Copa de Campeones 2026 para clubes centroamericanos.

Este es el calendario oficial de los partidos de ida y vuelta de las dos llaves de semifinales. Además, Motagua también conoció los días y horarios de sus partidos del repechaje ante Cartaginés de Costa Rica.

SEMIFINALES DE IDA

Miércoles 22 de octubre 2025

Real CD España vs Club Xelajú M.C (8:00 PM)

Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON.

Jueves 23 de octubre 2025

LD Alajuelense vs Club Olimpia Deportivo (8:00 PM)

Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC.

SEMIFINALES DE VUELTA

Miércoles 29 de octubre 2025

Club Xelajú M.C vs Real CD España (8:30 PM)

Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA.

Jueves 30 de octubre 2025

Club Olimpia Deportivo vs LD Alajuelense ​​​​​​​(8:00 PM)

Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON.

REPECHAJES IDA Y VUELTA

Martes 21 de octubre 2025

CS Cartaginés vs FC Motagua ​​​​​​​(8:00 PM)

Estadio Rafael Fello Meza, Cartago, CRC.

Martes 28 de octubre 2025​​

FC Motagua vs CS Cartaginés (8:00 PM)

Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON