"Vengo a trabajar y a dar lo mejor": Luis Palma a su llegada a Honduras

Luis Palma sonríe a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales, donde fue recibido por medios y aficionados que celebraron su regreso al país.
El atacante del Lech Poznan saluda a los hinchas catrachos, mostrando entusiasmo por unirse a los entrenamientos de la Selección Nacional.
El delantero ceibeño atiende a la prensa hondureña, destacando que Costa Rica es favorita, pero confiando en sacar los tres puntos en casa.
Luis Palma durante su llegada al país, luciendo relajado tras un largo viaje desde Polonia y listo para concentrar con sus compañeros.
El “Bicho” Palma se tomó fotos con aficionados, quienes lo animaron de cara a los duelos eliminatorios ante Costa Rica y Haití.
El jugador del Lech Poznan declaró a su llegada que se siente en óptimas condiciones físicas, tras anotar y asistir en la Conference League.
Palma pidió a los hondureños que el apoyo en el Estadio Morazán sea igual o mayor que contra México.
El extremo izquierdo destaca actualmente por su gran momento con el Lech Poznan, con tres goles y dos asistencias en la liga polaca antes de unirse a la Bicolor.
Luis Palma confesó que espera un “Morazán lleno”, convencido de que Honduras logrará una victoria ante Costa Rica.
La Selección de Honduras afrontará los partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití, el próximo 9 y 13 de octubre, respectivamente.