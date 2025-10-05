  1. Inicio
"Vengo a trabajar y a dar lo mejor": Luis Palma a su llegada a Honduras

Luis Palma, figura del Lech Poznan, pidió apoyo a la afición y afirmó estar listo físicamente para “dar lo mejor” en las eliminatorias rumbo al Mundial.

  • 05 de octubre de 2025 a las 13:56
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
1 de 10

Luis Palma sonríe a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales, donde fue recibido por medios y aficionados que celebraron su regreso al país.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
2 de 10

El atacante del Lech Poznan saluda a los hinchas catrachos, mostrando entusiasmo por unirse a los entrenamientos de la Selección Nacional.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
3 de 10

El delantero ceibeño atiende a la prensa hondureña, destacando que Costa Rica es favorita, pero confiando en sacar los tres puntos en casa.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
4 de 10

Luis Palma durante su llegada al país, luciendo relajado tras un largo viaje desde Polonia y listo para concentrar con sus compañeros.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
5 de 10

El “Bicho” Palma se tomó fotos con aficionados, quienes lo animaron de cara a los duelos eliminatorios ante Costa Rica y Haití.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
6 de 10

El jugador del Lech Poznan declaró a su llegada que se siente en óptimas condiciones físicas, tras anotar y asistir en la Conference League.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
7 de 10

Palma pidió a los hondureños que el apoyo en el Estadio Morazán sea igual o mayor que contra México.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
8 de 10

El extremo izquierdo destaca actualmente por su gran momento con el Lech Poznan, con tres goles y dos asistencias en la liga polaca antes de unirse a la Bicolor.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
9 de 10

Luis Palma confesó que espera un “Morazán lleno”, convencido de que Honduras logrará una victoria ante Costa Rica.

 Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
Vengo a trabajar y a dar lo mejor: Luis Palma a su llegada a Honduras
10 de 10

La Selección de Honduras afrontará los partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití, el próximo 9 y 13 de octubre, respectivamente.

Foto: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
