Leonardo Posadas revela charla con Rueda, razón de jugar con Honduras y titularidad vs Costa Rica

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras ya está completa de cara a los partidos trascendentales ante Costa Rica y Haití por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Este lunes se incorporaron los últimos legionarios, entre ellos dos de los más esperados por la afición: Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, ambos procedentes del fútbol alemán y quienes vivirán su primera experiencia con la selección mayor catracha. Leonardo Posadas, nacido en Alemania pero de raíces hondureñas, habló ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales y no ocultó su felicidad previo a ponerse por primera vez la camiseta de la Bicolor. “Me siento muy bien, es mi primera vez aquí en Honduras y estoy muy alegre porque voy a conocer la cultura de mi madre. Alegre de poder unirme a la Selección Nacional”, comenzó diciendo el zaguero central.

Además, confesó que su llamado a la Bicolor en esta fecha FIFA fue recibido con alegría en su familia, especialmente por su madre, quien ha sido clave en la toma de esta decisión de darle el sí a la Selección de Honduras. "Como yo, estaban muy alegres". Una de las incógnitas que rodeaba al jugador fue el motivo de la visita que Reinaldo Rueda le hizo en Alemania; ante eso, no dudó en contar lo que vivió con el colombiano. "Él me explicó cómo estaba la situación de la 'H', los planes y me dijo que me quería tener aquí", destapó. El futbolista también admitió que hubo una posibilidad de unirse antes al equipo nacional, específicamente durante la pasada Copa Oro 2025, pero compromisos con su actual equipo, Hamburgo, se lo impidieron. "Tenía entrenamiento con mi club y por eso no pude venir", explicó.