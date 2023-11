Nelson Alvarado, el guatemalteco que recorrió 900 kilómetros para participar en la Vuelta Ciclística

En este 2023 no hubo excepción y una de esas historias que llenan de motivación es la de Nelson Alvarado , un guatemalteco que recorrió casi 900 kilómetros para cumplir un sueño.

Y es que tal y como lo dijo Nelson en una amena conversación con EL HERALDO una vez finalizada la competencia, su afición por el ciclismo hizo que la amplia distancia entre Huehuetenango y Tegucigalpa y el no practicar este apasionante deporte de forma profesional, caso contrario al de muchos competidores, no fueran impedimento para ser parte de la Vuelta Ciclística 2023.

“Yo no soy profesional, en mi juventud fui cobrador de una empresa y usaba bicicleta en mi tiempo de niñez. Hoy vine con una bicicleta Shimano de 1990 que todavía conservo, no sé por qué tengo ese corazón con esa bicicleta”, dice con nostalgia el hombre de 42 años que este domingo demostró su habilidad en la categoría Montañesa Master B.

“Siempre me ha apasionado el ciclismo, cuando hay que hacer mandados en la bicicleta o una situación fuera de la oficina voy en la bicicleta, cuando en la familia se queda algún carro voy a auxiliar en la bicicleta. He visto los Tours de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España de principio a fin, entonces me enamoro de eso y estoy aprendiendo a identificar la calidad de las bicicletas”, señaló Alvarado.