“Gracias a mi Dios que me dio la fuerza”: Gissel Andino, ganadora de élite femenino

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras alzarse el trofeo del primer lugar de la categoría Élite femenino en la Vuelta Ciclística de El Heraldo 2023, la hondureña Gissel Andino aseguró estar agradecida con Dios por darle la fuerza para completar el circuito de 88 kilómetros, a pesar de “no haber dormido” durante tres noches consecutivas.

“Viernes, sábado y hoy no pude dormir, será por la emoción. Es mi primera vez corriendo en Élite. Me hidraté bien y comí bien, pero el descanso me faltó”, contó a las cámaras de El Heraldo, la nueva reina del ciclismo en Honduras.

Además, visiblemente emocionada por el triunfo obtenido, contó que ganar la Vuelta era su “sueño” porque “es la carrera de más trascendencia en el país, una carrera que recoge a tantos ciclistas”.