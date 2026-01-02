Espanyol vs Barcelona: EN VIVO, día, hora, canal, donde ver el derbi catalán

Barcelona, España.- El FC Barcelona inicia el 2026 con uno de los partidos más señalados del calendario. El equipo de Hansi Flick visita el RCDE Stadium para medirse al Espanyol en el primer derbi de la temporada, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga. Es un duelo con carga ambiental extra por el regreso de Joan García a Cornellà defendiendo la portería azulgrana tras nueve temporadas como perico.

Por ello, el RCDE Stadium presentará fuertes medidas de seguridad para evitar posibles incidentes. Los accesos estarán fuertemente controlados y no se permitirá entrar con ninguna simbología del Barcelona al recinto. Además, el club blanquiazul ha instalado redes de seguridad en la zona de las porterías. El derbi abre un enero exigente para el Barça, con la Supercopa de España en el horizonte inmediato, pero antes toca pasar por Cornellà en un partido que nunca es uno más y en el que el conjunto azulgrana no puede fallar si no quiere irse a Arabia con el Madrid pisándole los talones en LaLiga. Los blanquiazules, quintos en la clasificación con 33 puntos, llegan al choque tras ganar a Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo, 1-0; Getafe, 0-1; y Athletic, 1-2. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La dinámica es excelente y el vestuario, pese a asumir la dificultad del contrario, líder de Primera, no renuncia a nada ante su afición. Los pupilos de Manolo González buscan un golpe de autoridad. El derbi supone un reto histórico para el Espanyol, que no gana al Barcelona como anfitrión, en LaLiga, desde la temporada 2006-07. En la Copa del Rey sí se encuentra un triunfo más reciente, en los cuartos de final del curso 2017-18, aunque los azulgrana remontaron la eliminatoria en el Camp Nou. El Barça también llega al partido en el mejor momento de la temporada. La última derrota en liga del vigente campeón se remonta al 26 de octubre de 2025, en el Santiago Bernabéu (2-1). Desde entonces, ha sumado un pleno de 24 puntos con los triunfos ante el Elche (3-1), el Celta (2-4), el Athletic Club (4-0), el Alavés (3-1), el Atlético de Madrid (3-1), Betis (3-5) Osasuna (2-0) y el Villarreal (2-0).

La mejora del equipo de Hansi Flick, que lidera la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, se explica, en parte, por el regreso de sus respectivas lesiones de jugadores clave como Raphael Dias 'Raphinha', Pedro González 'Pedri' y también de Joan García.

Datos del partido