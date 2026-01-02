Barcelona recibe noticias sobre la lesión de Lamine Yamal: ¿Jugará el derbi ante Espanyol?

Barcelona, España.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal, ausente en el entrenamiento que su equipo realizó el jueves, se ha ejercitado con normalidad en la última sesión antes del derbi liguero contra el Espanyol que se disputará este sábado en el RCDE Stadium.

Los jugadores disponibles del primer equipo han completado un entrenamiento en el que no ha participado el extremo Roony Bardghji, que se ha quedado en el gimnasio, si bien la presencia del sueco no está descartada.