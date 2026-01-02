  1. Inicio
Barcelona recibe noticias sobre la lesión de Lamine Yamal: ¿Jugará el derbi ante Espanyol?

El joven futbolista se había ausentado del entreno de ayer y esto es lo que informan los médicos del equipo

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 10:16
Yamal es una de las piezas fundamentales del equipo Azulgrana, líder de la Liga de España.

Foto: EFE.

Barcelona, España.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal, ausente en el entrenamiento que su equipo realizó el jueves, se ha ejercitado con normalidad en la última sesión antes del derbi liguero contra el Espanyol que se disputará este sábado en el RCDE Stadium.

Los jugadores disponibles del primer equipo han completado un entrenamiento en el que no ha participado el extremo Roony Bardghji, que se ha quedado en el gimnasio, si bien la presencia del sueco no está descartada.

El mediapunta Dani Olmo, que sufrió una luxación en el hombro izquierdo tras una mala caída en el duelo adelantado de la jornada 19 frente al Atlético de Madrid (3-1), y el central Ronald Araujo, que estaba de baja por problemas de salud mental, también se han ejercitado junto a sus compañeros.

El Barça afrontará el duelo contra el equipo blanquiazul con las bajas confirmadas por lesión del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el central Andreas Christensen.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

