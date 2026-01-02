Alta en Olimpia y sorpresa: Así se preparan para el primer pulso de la final ante Marathón

El Club Deportivo Olimpia se prepara para enfrentar a Marathón en el juego de ida de la final del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional. Así fue el último entreno previo a viajar a San Pedro Sula.
Unidos y con el único objetivo de lograr conseguir el título del torneo Apertura, así entrenó el equipo merengue Olimpia esta mañana.
Edwin Lobo levanta la mano para jugar su segunda final en la Liga Nacional y así encaró la práctica de este viernes.
La plantilla de jugadores de Olimpia se ejercitaron desde muy temprano y luego se trasladaron a gimnasio.
Eduardo Espinel contó este viernes con toda la plantilla de jugadores y cuanto con todos a disposición para el duelo de ida de la final.
Jorge Álvarez está preparado para la final y este día ya se pudo observar al volante sin su vendaje en su mano derecha.
Yustin Arboleda admitió su falta de gol en el torneo, pero espera poder tener un cierre de la mejor para para la final ante Marathón.
Jorge Benguché y Arboleda son los jugadores que apuntan para ser titulares en este duelo de la final.
Bryan Saenz es uno de los jóvenes que aún se mantiene en la plantilla del primer equipo del Olimpia previo a la final de ida.
Dereck Moncada está viviendo sus últimas horas con sus compañeros, ya que su destino será el fútbol de Colombia.
Marcos Montiel y Agustín Mulet está de regreso, el argentino cumplió su castigo tras la última expulsión sufrida.
Jerry Bengtson se entrena a todo vapor para sumar minutos en este primer partido de la gran final ante Marathón.
Carlos Sánchez estuvo dialogando con Jorge Álvarez, quien está listo para sumar minutos en la final.
Edwin Rodríguez también estuvo junto a sus compañeros entrenando con la ilusión seguir sumando minutos.
Clinton Bennett es otro de los jóvenes que buscan tener continuidad en la zona defensiva en el mando de Espinel.
Dereck es uno de los jugadores que buscan despedir de la mejor manera en este torneo y después marcharse al extranjero.
José Mario Pinto, el rey de la gambeta pone a prueba en cada entrenamiento su técnica y control de balón.