Marathón busca ser el único equipo centenario en ganar un título en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que la final del Torneo Apertura 2025 se juega en los primeros días del 2026, el Marathón cuenta con la posibilidad de celebrar sus 100 años ganando el título de Liga Nacional, sin embargo, la historia no está del lado del conjunto verdolaga.
Además de tener que remar contra un abrumador historial en finales frente al Olimpia, en donde el León ha ganado nueve de las 12 finales en las que se han enfrentado, el Monstruo Verde también deberá dejar atrás los fantasmas de un 2025 que no ha sido de buena suerte para los clubes centenarios a lo largo de Latinoamérica.
Aparte del Marathón, en 2025 históricos equipos del continente como el Colo Colo de Chile, Bolívar de Bolivia y el Barcelona de Guayaquil de Ecuador también celebraron su centenario, no obstante, ninguno de ellos pudo meterse en la exclusiva lista de escuadras que alcanzaron la gloria en el año en que cumplieron un siglo de existencia y al contrario de lo que se esperaba estuvieron muy lejos de cumplir con las expectativas que se esperaban de ellos.
En el caso del Colo Colo, el club más laureado del fútbol chileno firmó un 2025 para el olvido pese a tener en su plantel a una figura de renombre como Arturo Vidal tras quedar en el octavo puesto de la liga local, no superar la fase de grupos en la Copa de Chile, no superar la primera ronda de la Copa Libertadores y encima de ello no poder clasificarse a ninguna competición internacional para el 2026.
Misma frustración compartieron el Bolívar en Bolivia, que no pudo revalidar su título en el año de su centenario y vio a Always Ready ser campeón en el país andino, mientras que el Barcelona de Guayaquil quedó tercero en la liga ecuatoriana, muy distante al puntero Independiente del Valle.
Marathón llamado a acabar con el maleficio
Con este panorama en su contra, el Marathón está llamado a acabar con el maleficio de los clubes que alcanzaron los 100 años en 2025.
Los verdes vienen de un Torneo Apertura en donde lucharon de cerca por el liderato con el Olimpia y tras superar sin mayores apuros la triangular que compartieron con Platense y Olancho FC. Estos precedentes, el estado de forma de figuras como Alexy Vega y Nicolás Messiniti, más la motivación de escribir una página dorada en su historia ponen a soñar al pueblo verdolaga con la llegada de la tan anhelada décima tras siete años y medio de sequía.
No obstante, los de Pablo Lavallén no lo tendrán nada fácil frente a un Olimpia que la mayoría de sus títulos conseguidos en finales los ha logrado frente al Monstruo Verde que solo en tres ocasiones ha podido doblegar al Rey de Copas en una definición por el campeonato.