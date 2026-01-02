Marathón busca ser el único equipo centenario en ganar un título en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que la final del Torneo Apertura 2025 se juega en los primeros días del 2026, el Marathón cuenta con la posibilidad de celebrar sus 100 años ganando el título de Liga Nacional, sin embargo, la historia no está del lado del conjunto verdolaga.

Además de tener que remar contra un abrumador historial en finales frente al Olimpia, en donde el León ha ganado nueve de las 12 finales en las que se han enfrentado, el Monstruo Verde también deberá dejar atrás los fantasmas de un 2025 que no ha sido de buena suerte para los clubes centenarios a lo largo de Latinoamérica.

Aparte del Marathón, en 2025 históricos equipos del continente como el Colo Colo de Chile, Bolívar de Bolivia y el Barcelona de Guayaquil de Ecuador también celebraron su centenario, no obstante, ninguno de ellos pudo meterse en la exclusiva lista de escuadras que alcanzaron la gloria en el año en que cumplieron un siglo de existencia y al contrario de lo que se esperaba estuvieron muy lejos de cumplir con las expectativas que se esperaban de ellos.