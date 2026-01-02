Blindaje total en el Olímpico: La impresionante seguridad para la final Marathón vs Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.- A las puertas de disputarse este domingo a las 4:30 de la tarde, el partido de ida de la final del torneo Apertura entre Marathón y Olimpia, la Policía Nacional quiere seguridad total en el estadio Olímpico. Luego de la reunión del congresillo técnico entre la Policía Nacional, los equipos y las fuerzas vivas, ya se han definido los protocolos de seguridad para este duelo de ida de la final.

Uno de los aspectos que siempre se toma en consideración es la cantidad de elementos policiales que brindarán seguridad a los partidos y se confirma que serán 1,500 policías. Según la planificación, se estarán distribuyendo 1000 policías en seis cordones de seguridad y 500 adicionales en los perímetros en motos. También se adelantó que se contará con la presencia de policías municipales (no se precisó el número de efectivos), pero los mismos estarán en las afueras del estadio.

Siempre se estará contando con la presencia de elementos de los Bomberos, Cruz Roja y miembros de COPECO. Pero en esta oportunidad se instalará una sala del 911 en apoyo a las fuerzas del orden.