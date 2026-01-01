Fichajes: Olimpia confirma alta, le arrebatan jugador a Motagua y figura de Platense al extranjero

Olimpia y Motagua confirmaron movimientos. Así marcha el mercado de fichajes en Honduras tras el final del año 2025 y comienzo del 2026.
Reynaldo Tilguath no es más entrenador del Olancho FC tras fracasar en el Torneo Apertura 2025. Los Potros anunciaron su salida y le desearon los mejores deseos.
Jhon Jairo López fue anunciado como nuevo entrenador de los Potros del Olancho FC. El colombiano, que dirigió al Victoria en el Torneo Apertura 2025, será el reemplazo de Tilguath.
El hondureño Rommel Salgado ha sido nombrado como nuevo entrenador del Honduras Progreso de la Segunda División.
Georgie Welcome - A sus 40 años, el delantero del Platense sigue despertando interés en otros equipos y en las últimas horas se confirma que el Municipal de Guatemala ha preguntado por él. El mundialista marcó 4 goles en el Torneo Apertura 2025.
Anthony García - El mediocentro ofensivo hondureño fue anunciado como nuevo fichaje del Real España tras una brillante temporada con el Colorado Rapids 2 en la MLS Next Pro, donde destacó por su desequilibrio.
Antes de fichar por el Real España, Anthony García sonaba para regresar al Motagua, se hablaba de su posible vuelta, pero finalmente llegó a un acuerdo con la Máquina y dejó 'vendido' al Ciclón Azul.
Marlon Licona no entra en los planes del Motagua para la próxima temporada y se iría cedido al Génesis PN de cara al Torneo Clausura 2026. Hay otro equipo que buscaría el préstamo del portero hondureño.
Carlos Small - El delantero panameño es otra de las salidas de los Potros del Olancho FC, donde que no rindió y su fichaje fue un fiasco.
Michaell Chirinos seguirá más tiempo en el Olimpia y es una alta para el 2026. El club blanco anunció la renovación del extremo derecho por un año más, a días de disputar la final contra el Marathón.
Marlon 'Machuca' Ramírez - El futbolista hondureño renovó su contrato con los Potros del Olancho FC de cara a la próxima temporada.
Juan Lasso - El Olancho FC también anunció la renovación del defensa colombiano para el Torneo Clausura 2026.
Darlin Mencía - El lateral izquierdo hondureño, de 22 años, se convierte en legionario y jugará en el Montevideo Wanderers de la Primera División de Uruguay. Llega al club charrúa a préstamo por un año con opción de compra proveniente de Real España.
Alejandro Reyes sonaba para reforzar al Motagua, pero en las últimas horas el Olancho FC se ha entrometido para buscar el fichaje del mediocampista hondureño que fue dado de baja en el Sporting FC de Costa Rica. Los Potros hicieron una contrapropuesta de lo que pidió el agente del jugador y están esperando que tome una decisión.
Olancho FC ha tenido unos días muy movidos y ayer cerró el año anunciando un bombazo con el gran fichaje de Jorlián Sánchez, atacante panameño quien llega para suplir a su paisano, Carlos Small. Su último equipo fue el Plaza Amador de Panamá donde fue goleador.
Nuevo panameño a la Liga Nacional. El defensor canalero de 26 años, Manuel Antonio Gamboa, se encuentra ultimando detalles con el Génesis PN. Su último equipo: el Universitario de su país. Campeón con Plaza Amador y Comunicaciones, además ya debutó en la absoluta canalera.
¿Se acuerdan de José García, el portero de Honduras al que Erling Haaland le metió 9 goles en el Mundial Sub-20? El guardameta, ahora con 25 años, tiene nuevo equipo y jugará en el CD Estrella Roja de la Segunda División del fútbol nacional.
Lauro Chimilio será nuevo legionario hondureño. El futbolista se ha convertido en nuevo jugador del Cobán Imperial, según información de medios de Guatemala. Será dirigido por el uruguayo Martín 'Tato' García, con quien ya coincidió en el Vida de La Ceiba. Su último equipo en 2025 fue el Leones FC HT6 de la Liga de Ascenso de Honduras.