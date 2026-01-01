Calendario del fútbol hondureño 2026: La 'H', ligas y Concacaf Champions Cup

San Pedro Sula.- Comienza el 2026 y con ello un nuevo amanecer para el fútbol hondureño que parece que agoniza tras los últimos embates recibidos a nivel de selección y de clubes en torneos de la Concacaf. El primer trimestre del año será vital en lo que será el desarrollo del calendario. Cronológicamente si hacemos un panorama con agenda de mes a mes, la primera gran cita que se viene en el fútbol hondureño en este 2026 es la Gran Final del tardío torneo Apertura 2025 que define a su campeón entre Olimpia y Marathón cuyas finales son el 4 y 7 de enero.

Tras eso la profesional catracha deberá de ponerse en marcha y efectuar el calendario del próximo torneo, el Clausura 2026, teniendo en cuenta que tanto Olimpia como Real España competirán en febrero en la Champions de la Concacaf contra el América de México y LAFC de la MLS, respectivamente. El próximo torneo catracho debería de finalizar a mediados de mayo porque es año de Mundial. Hay algo doloroso en todo el calendario y es la ausencia de Honduras en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe y también, por ende, en los XX Juegos Panamericanos. Marcando el inicio del ciclo olímpico, los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 otorgaban en el fútbol masculino tres boletos a la siguiente competencia oficial: XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Honduras no tendrá participación.

Y la competencia sin la presencia del fútbol masculino catracho serán los XX Juegos Panamericanos, se realizarán en Lima del 16 de julio al 1 de agosto del 2027. Esto debido que en Santo Domingo 2026 es el clasificatorio. Honduras todo eso lo echó a perder en los Juegos Centroamericanos de Guatemala donde al mando de Orlando López quedamos últimos sumando un fracaso fulminante.

Elección del DT y compromisos de la 'H'

No obstante, a pesar que la Selección de Honduras no clasificó a la Copa del Mundo de United 2026, la 'H' sigue en el radar de todos ya que se comenzará un nuevo proyecto con técnico nuevo. Jorge Salomón, presidente de la FFH confirmó que en enero se anunciaba al nuevo entrenador. El timonel de la selección catracha sería el que saque avante la fecha FIFA de marzo donde Honduras saldría a jugar con algunas mundialistas que requieran de su fogueo. El amistoso contra Argentina en la previa al Mundial se tambalea más allá que Chiqui Tapia, presidente de la AFA, lo haya confirmado.

Siempre en el apartado Selección de Honduras, es importante reseñar que en este 2026 comienza la Liga de Naciones de la Concacaf en el mes de septiembre, dos meses después del Mundial, por lo que la FFH deberá pensar bien si elige a un entrenador interino o al principal que encamine a la bicolor al próximo proceso al 2030.

Selecciones Sub 17 y 20

Respecto a las selecciones Sub 17 y la Sub 20 que tienen como técnicos a los hondureños Israel Canales y Orlando López, siguen con su preparación. El camino de la 17 ya es conocido por el cuerpo técnico, mismo que buscará llegar a otro Mundial de la categoría. FIFA implementó los mundiales de esa rama de forma anual, por lo que en noviembre habrá una nueva Copa del Mundo. El Premundial se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026 en seis países e incluirá la participación de 34 Asociaciones Miembro de Concacaf. Se armaron ocho grupos y los líderes clasificarán a la justa mundialista. La 'H' quedó en el Grupo H junto a Bermudas, Guyana y Surinam. La sede será el estadio Morazán de San Pedro Sula y los días de juego de nuestros muchachos serán el 6, 8 y 11 de febrero del 2026, de acuerdo al calendario Concacaf. El equipo nacional Sub 20 buscará llegar al Mundial de Uzbekistán 2027 y al estar en una buena posición del ranking FIFA en esa categoría, evitó jugar el Pre Premundial (23 de febrero al 4 de marzo), junto a Estados Unidos, México, Panamá y Guatemala. Los muchachos hondureños entrarán en acción en el Campeonato Sub-20 Concacaf 2026, que dará los boletos al Mundial, se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y contará con la participación de las 12 mejores selecciones, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.



Los clubes y sus torneos