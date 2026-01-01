  1. Inicio
Así recibieron el 2026 grandes estrellas del fútbol de élite: ¿Qué hizo Dembelé?

¿Cómo recibieron el 2026 tus ídolos? Repasamos las fotos más llamativas de Neymar, Vinicius, Haaland, entre otros cracks

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 09:25
¡Adiós 2025! Descubre cómo celebraron las estrellas del fútbol mundial la llegada del Año Nuevo.

 Fotos: Cortesía
El mediocampista del Barcelona, Pedri, recibió el 2026 acompañado por su familia y su mascota.
Neymar se mostró en redes junto a su familia y su novia Bruna Biancardi.
Con un estilo más sencillo, Rodrygo inició el nuevo año con su familia y amigos.
El killer de la Premier League, Erling Haaland posteó una foto curiosa para celebrar el año nuevo.
Enzo Fernández, mediocampista argentino del Chelsea, estuvo acompañado por su esposa Valentina Cervantes.
Tras concretar su fichaje a préstamo con el Lyon, el joven brasileño Endrick pasó la Nochevieja en compañía de su esposa, Gabriely Miranda.
¿Lo recuerdan? Jesé Rodríguez, exjugador del Real Madrid, junto con su esposa Aurah Ruiz.
Cada quien recibe el año como quiere, y Dembelé lo hizo con mucha jerarquía mostrando sus galardones individuales.
A través de Instagram, el guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois dio la bienvenida al 2026 en una publicación junto a su esposa, la modelo Mishel Gerzig.
Robert Lewandowski se vistió de gala junto a suesposa Anna Lewandowska.
Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, apareció acompañado por sus mascotas y su novia, la tenista Olga Danilovic.
Natalia Belloli, esposa de Raphinha, publicó en sus redes sociales que recibieron el año 2026 en un ambiente familiar.
Vinicius estuvo acompañado por su pareja, la influencer y empresaria brasileña Virginia Fonseca. "Bendecido 2026 para nosotros", escribió el delantero del Real Madrid.
Ángel Di María, campeón del mundo, acompañado por su esposa Jorgelina Cardoso.
En una colección de fotos que incluía un momento con su novia Ana Pelayo, Gavi compartió: "Ha sido un magnífico año donde he podido conseguir muchos de los objetivos que tenía en mente".
El defensor brasileño del Real Madrid, Eder Militao, compartió un momento junto a su esposa Taina Castro.
"Feliz año nuevo para todos", fue el mensaje que compartió Lautaro Martínez, junto a su esposa, la influencer Agustina Gandolfo.
