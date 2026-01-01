Eventos deportivos importantes en el 2026: Mundial de Fútbol y Superbowl encabezan la lista

El año 2026 ha llegado y aquí te mostramos un recuento de los eventos deportivos más importantes que se realizarán durante estos 12 meses.
Copa Mundial de la FIFA 2026 / 11 de junio al 19 de julio/ Estados Unidos, México y Canadá: Será el Mundial más grande de la historia con 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes. Marca el regreso de la Copa del Mundo a Norteamérica y representa un impacto económico y mediático sin precedentes para la FIFA.
Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 / 6 al 22 de febrero / Italia: Reunirá a más de 2,900 atletas en 8 deportes y 16 disciplinas. Introducirá nuevas sedes alpinas y reforzará el modelo de Juegos distribuidos para reducir costos.
Super Bowl LX (60) / 8 de febrero / Estados Unidos: La edición número 60 del Super Bowl apunta a romper récords de audiencia global. Además del juego, genera miles de millones en publicidad y consumo digital.
Final de la UEFA Champions League 2025-2026 / 30 de mayo (aprox.) / Budapest, Hungría: Define al campeón del torneo de clubes más prestigioso del mundo, con una audiencia superior a 400 millones de espectadores y la presencia de los mejores futbolistas del planeta.
Copa Africana de Naciones 2025 (se juega en 2026) / Enero de 2026 / Marruecos: Participan 24 selecciones africanas y sirve como vitrina para talentos que compiten en las principales ligas europeas.
Final de la Copa Libertadores 2026 / Noviembre (aprox.) / Sede neutral: Cierra el torneo más importante de clubes de Sudamérica, caracterizado por su alta intensidad, estadios llenos y gran proyección internacional.
Final de la Copa Sudamericana 2026 / Noviembre (aprox.) / Sede por definir: Reúne a clubes tradicionales y emergentes del continente, con cupos directos a torneos internacionales.
Finales de la NBA 2025-2026 / Junio / Estados Unidos: La serie final se disputa al mejor de siete juegos y define al campeón de la liga más competitiva del baloncesto mundial.
Serie Mundial de la MLB 2026 / Finales de octubre / Estados Unidos: Enfrenta a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional, siendo el evento más seguido del béisbol profesional.
Tour de Francia 2026 / 4 al 26 de julio (aprox.) / Francia: Con más de 3,500 kilómetros, incluye etapas de montaña, contrarreloj y jornadas clave que definen al mejor ciclista del mundo.
Wimbledon 2026 / 29 de junio al 12 de julio (aprox.) / Londres: Es el torneo de tenis más antiguo del mundo y el único Grand Slam que se juega sobre césped.
US Open de Tenis 2026 / 31 de agosto al 13 de septiembre / Nueva York: Destaca por ser el Grand Slam con mayor asistencia y uno de los que entrega más premios económicos.
NFL Draft 2026 / 23 al 25 de abril (aprox.) / Estados Unidos: Evento estratégico donde las franquicias seleccionan a los mejores talentos universitarios y marcan el rumbo de la próxima década.
Final de la UEFA Europa League 2025-2026 / 27 de mayo (aprox.) /Turquía: Define al segundo torneo europeo en importancia, con acceso directo a la próxima Champions League.