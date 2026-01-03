  1. Inicio
Vicepresidenta de Venezuela desconoce paradero de Maduro y exige a EE UU prueba de vida

La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió a Estados Unidos mostrar evidencias de que Nicolás Maduro está con vida tras los ataques aéreos en Caracas

De acuerdo al presidente estadounidense Donald Trump, Nicolás Maduro fue capturado tras la intervención militar estadounidense en suelo venezolano.

Caracas, Venezuela.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Evo Morales califica de "agresión" bombardeo de EE UU contra Venezuela

La también titular de Hidrocarburos informó de la muerte de militares y civiles que se encontraban "en los distintas puntos de los ataques", que, según el Gobierno venezolano, fueron en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira (norte).

"Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles", expresó.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Aeropuerto militar de Venezuela registra varios daños tras explosiones

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump, quien indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El republicano confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

