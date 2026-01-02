Sergio Ramos saca la billetera y hace importante oferta para comprar a uno de sus exequipos

Sevilla, España.- Semanas después de decir adiós al Monterrey de México, Sergio Ramos ha vuelto a entrar en escena y desde España informan que el defensor español ha presentado una oferta para comprar a uno de sus exequipos.

De acuerdo con medios del país ibérico, el exjugador del Real Madrid ha presentado una importante oferta para comprar al Sevilla, club con el que debutó como profesional y al que tuvo un breve regreso en la temporada 2023-24 antes de embarcarse en su aventura por el fútbol azteca con Rayados.

El nombre de Sergio Ramos ha comenzado a sonar con fuerzas en la capital andaluza después del fallido intento de compra del club de Nervión por parte de un grupo inversor estadounidense, lo cual abrió la posibilidad para que el campeón del mundo en 2010, junto a otro grupo de inversores cercanos a él, hayan mostrado su interés por adquirir al histórico club español.