Sergio Ramos saca la billetera y hace importante oferta para comprar a uno de sus exequipos

Sevilla, España.- Semanas después de decir adiós al Monterrey de México, Sergio Ramos ha vuelto a entrar en escena y desde España informan que el defensor español ha presentado una oferta para comprar a uno de sus exequipos.
De acuerdo con medios del país ibérico, el exjugador del Real Madrid ha presentado una importante oferta para comprar al Sevilla, club con el que debutó como profesional y al que tuvo un breve regreso en la temporada 2023-24 antes de embarcarse en su aventura por el fútbol azteca con Rayados.
El nombre de Sergio Ramos ha comenzado a sonar con fuerzas en la capital andaluza después del fallido intento de compra del club de Nervión por parte de un grupo inversor estadounidense, lo cual abrió la posibilidad para que el campeón del mundo en 2010, junto a otro grupo de inversores cercanos a él, hayan mostrado su interés por adquirir al histórico club español.
Según el portal "Muchodeporte", el fondo estadounidense tenía previsto desembolsar hasta 3,400 euros por cada acción del cuadro sevillano, pero esto al final no prosperó debido a una "due diligence" realizada para conocer la situación que atraviesa la entidad, lo cual ha abierto la puerta a Ramos.
Hasta el momento se desconoce el monto de la propuesta hecha por Ramos, pero se maneja que es la oferta más fuerte que tienen sobre la mesa los actuales accionistas del Sevilla, que en medio de un delicado momento institucional buscan llevar a cabo la venta del equipo siete veces ganador de la Europa League.
La llegada de Sergio Ramos como directivo al estadio Ramón Sánchez Pizjuán podría darse en compañía de su hermano René y de Monchi, histórico director deportivo con el que el club hispalanse conquistó la mayor parte de sus éxitos.
Actualmente, Ramos junto a su hermano y Monchi están al frente del CD San Fernando 1940 de la Tercera División de Andalucía y tras esta experiencia buscan dar el salto a Primera División con uno de los clubes más importantes del fútbol español.