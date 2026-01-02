Futbolista francés lucha por su vida tras resultar gravemente herido en incendio de un bar en Suiza

Ginebra, Suiza.- El incendio en el bar Le Constellation en Suiza, ha causado mucha conmoción a nivel mundial tras confirmarse que el siniestro dejó el saldo fatal de 40 personas muertas y 115 que resultaron heridas.

De acuerdo con las autoridades suizas, la mayoría de las víctimas del trágico incidente en su mayoría eran turistas, entre las que se encuentra el futbolista francés de 19 años Tahirys dos Santos, jugador del FC Metz de la Primera División de Francia.

Según informó el club "granate", el joven futbolista fue ingresado a un hospital de Stuttgart, Alemania, tras sufrir quemaduras graves en alrededor del 30% de su cuerpo, reiterando su preocupación por el estado de salud de dos Santos.