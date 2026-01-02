¿Qué causó el fuego? Revelan el origen del incendio en un exclusivo bar de esquí en Suiza

Un incendio registrado la madrugada de Año Nuevo en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, dejó alrededor de 40 personas fallecidas y decenas de heridos, muchas de ellas en estado crítico, informaron las autoridades.
La pista de que el fuego que arrasó en el bar, partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la fiscal Beatrice Pilloud.
Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la fiscal general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.
Explicó que se está siguiendo esta pista, que no es definitiva a cien por cien, tras el análisis de vídeos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por los testimonios de supervivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento.
Ambos explicaron la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado en éste y su capacidad, que no fue precisada por la fiscal.
No obstante, indicó que será muy difícil establecer el número exacto de personas que se encontraban allí cuando ocurrió el incendio, ya que un bar es un lugar del que la gente entra y sale de forma continúa.
Asimismo, señaló que los gerentes del bar han declarado en calidad de testigos y que dependerá de lo que salga a relucir en las investigadores si mantienen esta condición procesal o se les abre una investigación penal.
El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable y razón por la que las llamas se propagaron tan rápidamente, y se indagará si esto era conforme a los reglamentos vigentes.
Sobre los heridos, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler, dijo que son 119 y no 115 como se había indicado anteriormente.
De los heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un luxemburgués, un polaco, un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad.