Fichajes: De Olimpia se va Marathón, jugador rechazó a Motagua y legionarios en problemas

Llegó el año 2026 y el mercado de fichajes en Honduras comienza a moverse con más fuerza. Olimpia y Motagua con movimientos; Moya es codiciado.
Carlos Argueta - Javier López, DT del Motagua, giró el informe técnico a la directiva en el que aparece que no cuenta con el lateral derecho, no obstante el jugador aduce que cumplirá su contrato con el club, a diferencia que le paguen la totalidad del mismo. Olancho FC y Real España antentos a su estado.
Nicolás Albarracín - Extremo derecho uruguayo de 32 años ha sido ofrecido al Motagua, no obstante, Javier López busca un extremo, pero izquierdo. Su perfil gusta mucho, pero su coste es muy elevado. Jugó en la segunda división de China en el último semestre con el Foshan Nanshi anotando 8 goles en 28 partidos.
Onán Rodríguez - El portero de 23 años ha rechazado las propuestas de renovaciones que le ha propuesto el Real España. Tras 21 partidos en primera división y cansado de ser la sombra del Buba López, el jugador tomará otros rumbos.
Bryan Moya - Luego de ser despedido por el Real España el atacante hondureño interesa al Marathón de San Pedro Sula, pero por ahora los verdes se centran en la final, y tienen esperando al jugador que también fue ofrecido al Motagua.
Manuel Gamboa - El corpulento defensor panameño de 26 años de edad llegará a la Liga Nacional para jugar con el Génesis FC. Tras jugar en su país con el UMECIT donde disputó 23 partidos y marcar 3 goles, la puerta del extranjero se le abriría nuevamente, donde en Guatemala estuvo con Comunicaciones, Xinabajul y Antigua.
Wesly Decas - Adelantan desde Costa Rica que el defensor zurdo hondureño se convertirá en nuevo fichaje del Puntarenas FC de la primera división de aquel país.
Eddie Hernández - A pesar de tener seis meses más de contrato con el Municipal de Guatemala, el delantero hondureño podría salir de los rojos escarlatas tras 22 partidos y 5 goles en la liga, y un partido con un gol en Copa Centroamericana. No están satisfechos con el andar del ariete de 34 años.
José Ardón - El bicampeón guatemalteco con el Antigua GFC, habría rechazado venir al Motagua, después de recibir una llamada de Javier López, quien lo dirigió en el club chapín. Se siente cómodo en la liga de su país.
Iván Anderson - Marathón se tendrá que despedir, pase lo que pase en la final, del panameño, quien tendrá que regresar al Monagas FC de Venezuela. Son los dueños de su ficha y buscan ubicarlo en un mejor mercado ya que será mundialista con Panamá.
Juanes Ramos - Este lateral izquierdo Sub 20 del Génesis FC podría terminar recalando en el Motagua, esto por la buena relación entre ambos clubes, donde los caninos buscan un par de jugadores a préstamo por parte del Ciclón Azul. Su juego gusta mucho al DT de los azules.
Samuel Pozantes - Marathón, ante la eventual salida de Iván Anderson, ha puesto sus ojos en el lateral derecho del Platense, jugador de 23 años que disputó 23 partidos y anotó 2 goles con el tiburón.
José García - Marathón es el que más interés ha mostrado en hacerse con los servicios del robusto defensor que dejó el Olimpia. Al Motagua y Real España también se los ofrecieron.
Riky Zapata - En el informe técnico de Javier López en Motagua está escrito el nombre del tocoeño, quien no cuenta para el europeo. Podría irse a préstamo rumbo al conjunto policial del Génesis FC.
Alejandro Reyes - Tremendo problema en el que Olancho FC ha metido al Motagua, que tenía casi cerrado y a una firma al jugador hondureño. A último momento el agente del jugador comenzó a pedir más de lo estipulado y la tinta no se rubricó, y aunque las pláticas siguen, los potros le pusieron al jugador a elegir entre su oferta tentadora o la de Motagua. El azul lleva las de perder...
Lauro Chimilio - Mucho malestar ha dejaro en el Cobán Imperial de Guatemala el mediocampista hondureño después de ser llevado al club por el Tato García. El jugador, de acuerdo a reportes desde aquel país, agarró dinero de la dirigencia e hizo noche sin mañana abandonando el hotel de concentración del equipo. Ya había acuerdo entre Leones y Cobán por el fichaje del volante.