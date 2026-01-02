Fichajes: De Olimpia se va Marathón, jugador rechazó a Motagua y legionarios en problemas

Alejandro Reyes - Tremendo problema en el que Olancho FC ha metido al Motagua, que tenía casi cerrado y a una firma al jugador hondureño. A último momento el agente del jugador comenzó a pedir más de lo estipulado y la tinta no se rubricó, y aunque las pláticas siguen, los potros le pusieron al jugador a elegir entre su oferta tentadora o la de Motagua. El azul lleva las de perder...