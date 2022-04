La radiografía de Manuel Keosseián al Marathón: “Es un equipo que debería estar en mejores condiciones”

La conferencia

¿Cómo llega Marathón para el partido contra Victoria?

Estamos preparados para este juego, un partido que es difícil por el momento que atraviesa el rival y el de nosotros. Se da una conjunción de un equipo que está en la parte alta y el de Marathón que está buscando entrar por lo menos al repechaje.

Confiamos en nuestro trabajo y en qué debemos mejorar. Marathón verdaderamente no lo encontré cómo pensaba, tiene jugadores para hacer las cosas bien, pero si no sucede es complicado.

¿Qué le ha faltado a Marathón?

Primero hemos tenido una serie de lesiones permanentemente. desde que llegué han habido cinco o seis lesionados, hoy tenemos tres o cuatro de los cuales eran titulares. Este ha sido un enorme problema. También un equipo que está falto de confianza.

Yo estoy acostumbrado a dirigir equipos aquí (Marathón) con fuerza, con confianza, seguridad en el trabajo y me encontré a un equipo con dificultades que lo ha llevado a estar en la posición que está.

TAMBIÉN: Jorge Salomón: ‘Lo del Bolillo está en la mesa de discusión’

¿A qué se debe que el equipo se encuentre en estas condiciones?

Esto es porque el fútbol es así, yo no puedo profundizar demasiado porque yo no armé este equipo. Sí, soy el responsable, y me hago cargo de todo en el torneo; aunque no inicié yo.

Este es un equipo que debería estar en mejores condiciones, si está así es porque hay varios motivos. En los 10 días que he estado aquí es complicado saber por qué está pasando esto.

¿Puede cambiar la cara del club entrando a liguilla?

Totalmente, pero tenemos que ganar. El partido con Victoria tenemos que ganarlo porque se va achicando el margende error, los partidos cada vez son menos. Estamos a un punto de estar en zona de clasificación; sin embargo, para esto hay que mejorar mucho.

ES DE INTERÉS: Roberto Contreras anuncia inversión de 12 millones de lempiras para seguridad en estadio Morazán

¿Sería un fracaso no estar en la liguilla?

Es que esto a mí ni se me pasa por la mente. Yo vine acá para que Marathón fuera campeón. Yo vine con el equipo en esta forma y si hay que llamarlo fracaso. ¿Cuál es el problema?

¿Cómo va evolucionando el equipo?

Hay poco tiempo de trabajo. El equipo no está como yo quiero, le faltan situaciones para tener un equipo para pelear el campeonato. Espero que en estos pocos días se pueda mejorar.

Necesitamos un triunfo y tiene que ser mañana contra Victoria más allá que anden muy bien. Aquí hay jugadores que pueden sacar adelante. Pero todo se termina cuando entramos a la cancha y no sacamos el resultado.

¿Sería un despegue ganarle a Victoria?

Pienso que sí. Ganarle a un equipo que está pelando por el liderato te llenaría de confianza. Si el equipo gana ese partido nos colocamos en puestos de clasificación.

+: “Tradicionalmente el partido Marathón vs. Real España ha sido el más atractivo”: Yankel Rosenthal

¿Cómo ve al resto de los equipo?

La tabla esta partida. Es Olimpia, Victoria y Real España los que están peleando primero y segundo lugar. Los demás estamos todos iguales, tampoco es que los demás equipos sean superiores a Marathón por lo que he visto yo. Marathón es un equipo grande y el otro día por más que te quedes con 10 tenes que ganar.

Sobre lo sucedido el pasado fin de semana: Lo del clásico ya lo hablaron los dirigentes con el alcalde. No quiero que pasen esas cosas, bueno... creo que nadie quiere que pasen esas cosas. Cada uno sabe quién es responsable, yo recibo a alguien en mi casa y yo me hago responsable de lo que pase.

Las bajas que tiene Marathón para el juego contra Victoria: Bryan Barrios está lesionado, Molina y Isaac Castillo que había vuelto y se lesionó, él tampoco va estar. Han sido una constante las lesiones de Marathón, este es otro motivo por la qué hay preocupación.

No sé ¿Qué pasa? ante un esfuerzo se lesionan y no tenemo un plantel tan numeroso como otros equipos. Tenemos tres bajas que normalmente son titulares.

ADEMÁS: Vicepresidente de Marathón culpa a Fenafuth y a la Liga Nacional por violencia en estadios