Vicepresidente de Marathón culpa a Fenafuth y a la Liga Nacional por violencia en estadios

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El vicepresidente del Marathón, Rolando Peña, se refirió a lo vivido en el clásico sampedrano y culpó al Real España por no planificar un protocolo de seguridad, siendo el Home Club del juego.



El hecho lamentable que se vivió, la noche de ayer en el estadio Francisco Morazán, cuando se jugaba el clásico sampedrano entre Real España y Marathón por la jornada 12 del torneo Clausura 2022, dejó un nuevo episodio de violencia en el fútbol de Honduras.



VEA: Hospitalizado y delicado de salud se encuentra nuevo director técnico de Motagua



El juego se desarrolló hasta el minuto 29 del primer tiempo porque las energúmenas barras cosecharon el terror al enfrentarse en una batalla campal entre ambas, donde hubo varias personas heridas y padres huyendo por salvaguardar la integridad de sus hijos.



El vicepresidente de Marathón, Rolando Peña, se refirió sobre lo ocurrido en el estadio de San Pedro Sula y culpa a la dirigencia aurinegra por desatender las medidas de seguridad que se deben implementar en un partido de esta índole.



“Lamento los hechos bochornosos que pusieron en peligro la vida de muchos aficionados. Es una desatención total en la obligación de cumplir los protocolos del lugar por parte del Home Club (Real España). No basta con solo prohibir la entrada a un evento, hay mal manejo de la crisis y ayer quedó evidenciado”, dijo el directivo de las verdolagas en una entrevista a Cinco Deportivo.



ADEMÁS: Olimpia vs. Motagua, el clásico que sazonará la jornada 13: Estos serán los cruces



Y siguió: “Hay que buscar acciones rápidas para solucionar estos problemas, tuvo que haber una reunión con el comisario del partido, policías y dirigentes, pero no, el protocolo esta y no lo desarrollamos”.



Rolin también comentó que el estadio Morazán no está apto para recibir en estos momentos partidos de fútbol por los antecedentes que han ocurrido en los últimos años.



“El estadio Francisco Morazán no debería estar autorizado en estos momentos por los repetitivos acontecimientos que se han dado en el mismo, así que, este recinto no debe ser programado partidos de Liga Nacional”.



DE INTERÉS: Las reacciones que provocó Boniek García tras anotar un golazo ante el Vida



Peña a su vez arremetió contra la federación y la liga porque hacen caso omiso de estas “desgracias” en las reuniones.



“Las autoridades de la Fenafuth y de la Liga Nacional son culpables, en las reuniones estos temas nunca se tocan, jamás. Si vamos a fomentar que las familias regresen a los estadios, deberíamos tener un plan que se cumpla en su totalidad. Cabe mencionar que existe una ley en el congreso que no ha sido reglamentada, debe ponerse en vigencia lo más pronto posible para que el aficionado disfrute del espectáculo y el que no vaya con esa intención que sea procesado con los canales pertinentes que la ley pueda decidir”, concluyó.