Olimpia vs. Motagua, el clásico que sazonará la jornada 13: Estos serán los cruces

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con su grandeza intacta, pero sin margen de error, Olimpia ruge con autoridad en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que Motagua sumergido en crisis, intentará recomponerse en este clásico que será el condimento que le dará sabor a la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Nacional.



El amargo sabor que dejó el conflicto entre barras durante el derbi sampedrano, pasará al olvido con el atractivo clásico de Honduras.



La jornada 13 se disputará el próximo miércoles con duelos de alto alcance para las aspiraciones individuales.



Así se jugará la jornada 13:



Lobos de la UPN vs. Victoria

Real Sociedad vs. Real España

Motagua vs. Olimpia

Marathón vs. Honduras de El Progreso

Vida vs. Platense



Las horas y escenario de estos partidos serán confirmados en las próximas horas.



