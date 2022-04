Jorge Salomón: ‘Lo del Bolillo está en la mesa de discusión’

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de su filosofía de no comprometerse con declaraciones, él zafa un poco de ese ADN de dar siempre respuestas políticamente correctas para reconocer que la continuidad del Bolillo Gómez al frente de la Selección de Honduras no está firmada en mármol. “Son las cosas que debemos decidir en este momento”, revela un Jorge Salomón consciente de que el hacer 1 de 24 puntos en la eliminatoria da para que este sea un tema que “hay que analizarlo y hablarlo con franqueza con el entrenador”. Por más que el seleccionador colombiano tenga contrato para el proceso de 2026, su rendimiento en la octagonal hace que el nombre de Hernán Gómez esté en la mesa de discusión de la Fenafuth. “No lo puedo negar. Se tiene que tomar la decisión en las próximas semanas de evaluación y análisis”, dispara el presidente de la Federación, quien recibe a OPSA para someterse a un mano a mano exclusivo, que demanda la desastrosa y paupérrima eliminatoria que tuvo la H en el camino hacia Qatar... LEA: Roberto Contreras anuncia inversión de 12 millones de lempiras para seguridad en estadio Morazán Presidente, ¿a dónde radicó la clave para ser los peores de la octagonal? Yo le doy vueltas, pero en la parte logística se tuvo todo. Creo que caímos en un bache futbolístico que no lo pudimos superar. Después del primer partido en Canadá, me vine con una sensación de que la Bicolor estaba bien. En un par de partidos se nos cayó la parte moral de la Selección y no pudimos recuperarla. Hubo efectos pospandemia que los cuerpos técnicos no pudieron identificar.

¿En qué momento dijo usted: 'Este barco ya no lo levantamos'? Después del partido contra Panamá. Allí sentí que no lo levantábamos porque el equipo estaba ganando 2-0 en casa. En una eliminatoria es bien difícil que pase eso. Creo que es histórico lo que nos pasó a nosotros; no creo que le haya pasado a alguien (que le remonten dos goles en siete minutos). Si ganábamos, entrábamos de nuevo a la pelea. A mí ese partido me pegó fuerte. Creí que en ese juego le dábamos vuelta a la eliminatoria.

¿Qué porcentaje de culpabilidad tienen ustedes los federativos en este fracaso? Uno no puede tirarse del barco y decir que no tiene nada que ver, cuando estamos aquí y tenemos que tener la responsabilidad del puesto. Lo que le puedo decir es que logísticamente, con amistosos, concentraciones y requerimientos en todo momento cumplimos. Posiblemente algunas decisiones que no eran deportivas tenemos un nivel de responsabilidad. ¿No ha pensado en renunciar y dejar que llegue un presidente con nuevos aires? No, no creo que estemos en una posición para actuar de esa manera. Tenemos que actuar con responsabilidad. Hay otras cosas que han funcionado muy bien. Llevamos cinco o seis auditorías hechas por empresas internacionales; se han hecho cosas importantes como el hotel de Siguatepeque y otros siete proyectos en proceso.

Cuando va a la cama y saca conclusiones, ¿qué errores suyos se recrimina? Yo le doy vueltas y cuando voy a la cama, digo: "Púchica, si hicimos esto, lo otro y cumplimos con eso". Lo que yo pienso es: "Ey, hay que buscar cómo levantar este barco". No soy una persona que me pongo a llorar en la noche porque las cosas no salen bien. Esfuerzo ha habido y técnicos de primer nivel también. La Selección es un reflejo de lo que está pasando en el fútbol hondureño en todos sus niveles; es el espejo de lo que nos está pasando abajo. Si no se cambian cosas, como formatos y duración de torneos, podemos traer a Guardiola... y nada.

¿En la contratación del Bolillo pesó el hecho que conociera a Panamá, dado que era el rival directo? Lógicamente que sí, tomamos decisiones pensando en clasificar al Mundial. Realmente uno ve el partido y se da cuenta que más que un técnico, tenemos que mirar otras cosas que nos está pasando. Nos está pesando la debilidad mental y la parte física. El problema era más que solo un técnico. El Bolillo hizo 1 de 24 de puntos, ¿aún así usted garantiza que seguirá en la H? Son las cosas que la Comisión de Selecciones y el Comité Ejecutivo debemos decidir en este momento. Lógicamente es un entrenador con mucha experiencia y con mucho manejo; usted ve sus resultados en otras selecciones. Hay que analizarlo y hablarlo con él con franqueza. Son las decisiones que vienen la siguiente semana; hay que sentarse con franqueza, hablar qué es lo mejor para el fútbol de Honduras. Ni la Comisión de Selecciones ni el Comité Ejecutivo están en la disposición de tomar decisiones en caliente. Leyendo sus palabras, ¿podemos decir que la continuidad del colombiano no es una realidad? Es una realidad porque él está contratado en este momento, pero yo creo que es importante que nosotros escuchemos a otra gente del fútbol que aporte para tomar las mejores decisiones. Ya tiene un trabajo avanzado y conoce los jugadores, pero lógicamente que los resultados no lo respaldaron. Eso está en la mesa, no puedo decir que no, es un tema que se tiene que decidir en las próximas semanas de evaluación y análisis, porque no se pueden tomar determinaciones a la carrera, ya que es una apuesta a largo plazo.