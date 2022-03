Bolillo Gómez a Andy Najar: “Yo no cierro las puertas, la gente se mete y se saca sola”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El “Bolillo” Gómez, directo técnico de Honduras, previo a enfrentar a Panamá en la última roda de la eliminatoria, dejó entrever que Andy Najar no es un jugador de Selección por su rechazo a estar en ella.



Incluso, el colombiano especificó que un jugador lo que más quiere es vestir la camisa de su país.



En medio de sus declaraciones, aclaró que él no le ha cerrado las puertas a Najar.



“Yo no le cierro las puertas a nadie, la gente se mete y se saca sola”, aseguró el estratega de la Bicolor que aún no logra triunfar y que, además, ratificó la eliminación de Honduras para el mundial de Qatar 2022.

Asimismo, sostuvo que “si usted ve a Quioto, aquí estuvo de primero. Esos son jugadores de eliminatoria. Es un hombre grande, con recorrido y está de primero acá”.



“Lo que más quiere un jugador de Liga es estar en la Selección. Es la camiseta más linda para un futbolista”, agregó.

Bolillo no ha logrado gravitar con la Selección y en los últimos tres partidos pendientes de la eliminatoria buscará hace un buen papel para que quede un buen sabor de boca, tras los tragos amargos que brindado a la afición catracha.



