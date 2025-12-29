Juan Manuel Capeluto y Gonzalo Ritacco, nuevos fichajes del Real España

Capeluto arriba procedente del Correcaminos de México, club que milita en la Liga de Expansión, donde tuvo participación en cinco partidos durante su más reciente etapa. Su paso por el fútbol mexicano le permitió sumar experiencia internacional y mantener ritmo competitivo antes de concretar su retorno a Centroamérica.

San Pedro Sula, Honduras .- Real España cerró los fichajes del defensor central uruguayo Juan Manuel Capeluto y del mediocampista argentino Gonzalo Ritacco. Ambos se convirtieron en los nuevos refuerzos del conjunto aurinegro de cara a la próxima temporada.

El defensor charrúa no es un desconocido en el balompié hondureño, ya que regresa al país tras haber militado en el Juticalpa FC. Con el conjunto olanchano, Capeluto fue parte importante del plantel que logró el ascenso a la Primera División, dejando una grata impresión por su solidez defensiva.

En Real España valoran su conocimiento del fútbol local, así como su capacidad para adaptarse rápidamente al entorno y a las exigencias del torneo nacional. Su incorporación apunta a brindar seguridad, liderazgo y competencia interna en la zona baja del aurinegro.



Además, Real España ha hecho oficiala la llegada del mediocampista Gonzalo Ritacco de 32 años, quien en su últim equipo militó para el Deportivo Pasto de la Categoría Primera A de Colombia.

Ritacco anteriormente pasó por clubes como el; Defensores de Belgrano, Argentino de Merlo, Defensores Unidos de su país, así como también, Orense, Manta, Guayaquil City, Delfín y 9 de octubre de Ecuador, Rampla Juniors de Uruguay, Rondos de Grecia, también militó en Venezuela, Uzbekistán, Perú y en Colombia.



Con estos movimientos, la “Máquina” continúa afinando su plantel con la mira puesta en ser protagonista del campeonato, apostando por futbolistas que ya sabes lo que es estar en fuertes competencias, y que ahora buscarán consolidarse con la camiseta del Real España.