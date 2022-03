Marlon, talento del Chicago Fire: “Anhelo jugar con Honduras”

“Como todo buen catracho, crecí viendo fútbol y a la Selección de Honduras. Y es por eso que desde que tengo uso de razón juego a la pelota”, relata el joven soñador. A los tres años de edad tuvo su primer contacto con el balón, pero no fue hasta los seis que empezó a jugar en el equipo local Elkhart County Soccer .

“Yo estuve jugando hasta los 13 años aquí en Indiana y a los 14 firmé con el Fire. La forma en la que llegás a estas academias es por medio de visores de los distintos clubes de la liga, que van a observar jugadores. Pero conmigo fue diferente porque yo me inscribí en un sitio en el que ponías toda tu información y te hacían una prueba”, relató.

La Bicolor, su gran sueño

“Anhelo jugar allí. Siempre he preferido jugar con Honduras, nunca he pensado otra cosa. Mi sueño es levantar al equipo otra vez, porque siento que en estos últimos años no han jugando de la mejor manera. Espero poder ayudar a la Selección y hacerlo un cuadro fuerte como en años anteriores, hacer del conjunto hondureño un combinado que se respete”, declaró.

El joven legionario tiene como ídolo a Carlo Costly y, como lo fue el Cocherito, Marlon quiere ser un símbolo de la H. “La Selección está pasando por un mal momento, pero todo tiene solución. Yo lo que espero es ser convocado alguna vez a selecciones menores e ir demostrando lo que puedo hacer. Mi ídolo siempre fue Costly y, como él, también quiero marcarle un gol a México en el Azteca... que me recuerden”, confesó.

Así como sueña vestir la camiseta de la H, también “algún día quiero jugar en el fútbol europeo, ya que crecí viendo la Champions League y al Real Madrid”.

Marlon entrena con la mente puesta en el fútbol profesional y en llegar a la Bicolor para adueñarse de un puesto en el que ha costado encontrar al sustituto de Emilio Izaguirre...

ADEMÁS: Honduras cerró filas para enfrentar a Panamá y Bolillo eligió al equipo titular