Liga Nacional volverá a tener actividad hasta el próximo 2 de abril por eliminatoria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 12 días estará la Liga Nacional de Honduras sin tener actividad deportiva debido a los juegos eliminatorios de Concacaf rumbo a Qatar 2022 que ya están en la recta final.



El próximo 24, 27 y 30 de marzo, la Bicolor enfrentará sus últimos tres partidos para despedirse por completo de su sueño mundialista.



Por lo anterior, la Liga estará sin actividad deportiva. El Clausura descansará con Olimpia en la punta, Victoria y Real España como escoltas.



Será el 2 de abril cuando el clásico sampedrano, Real España vs. Marathón, reinicien las actividades del campeonato, que mantiene una álgida lucha por el liderato y un dramático descenso con Platense como protagonista.

Esa misma fecha se jugará el Honduras de El Progreso vs Real Sociedad, y Victoria vs. Motagua.



Al día siguiente, Platense vs. la UPN y Olimpia vs. Vida culminarán la jornada 12 del Clausura.



