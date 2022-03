“Vamos a ser papás”: El emotivo video de Arboleda para anunciar a su segundo hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero de Olimpia, Yustin Arboleda, con un emotivo video, reveló que será papá por segunda ocasión. La “gran sorpresa” la recibieron durante una visita al médico.



Sentados en la comodidad de su hogar, Paula Vivas, su hija Paulett y el jugador grabaron el video de 51 segundos en el que anuncian la noticia.



“Queremos compartir con ustedes una hermosa bendición de Dios. Hemos ido al médico”, expresó Arboleda y acto seguido su esposa agregó “estamos embarazados”.



Posteriormente, en medio de la felicidad, comenzaron a mostrar una fotografía del ultrasonido. De momento es muy reciente para saber el sexo del bebé.



La emoción se extendió al partido de Olimpia vs. Marathón el pasado domingo, cuando Arboleda a los cuatro minutos de haber comenzado el partido anotó un gol y se lo dedicó a su esposa y futuro hijo.



El colombiano, después de anotar, introdujo el balón bajo su indumentaria y elevó uno de sus dedos a su boca en señal de que espera otro hijo.



