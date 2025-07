Courtois: "Pedimos perdón; es una hostia que nos sirve para aprender"

"Hemos querido intentar salir fuerte al partido; ellos nos han asfixiado con su presión y no hemos encontrado espacios para hacerles daño con balón.

El primer tiro de Fabián, otra parada, esperas que meta al equipo en el partido pero los dos errores nos condenan", analizó en zona mixta tras la eliminación del Mundial de Clubes.

"La diferencia es que la presión nuestra y la suya ha sido diferente, no hemos sabido presionar bien y son un gran equipo que te mata con espacios. En la segunda hemos tenido más balón pero no les hemos hecho daño. Es duro y pedimos perdón a los madridistas por el partido. Es una hostia que nos sirve para aprender", añadió.

Courtois lamentó los errores que costaron dos goles de Raúl Asencio y Antonio Rüdiger que marcaron la semifinal en sus primeros minutos.

"Es difícil analizar ahora, en la tele se ven espacios donde no hemos presionado bien. Hakimi siempre tenía tiempo y llegábamos tarde, nos hacían daño. Los errores son parte del fútbol de un deporte colectivo y te condenan. Es duro para Raúl y Rüdiger, es una pena. Sirve para aprender y corregir. Tenemos que dar más", dijo.

Desde el elogio al partido de Dembélé, Courtois dejó una crítica por la diferencia en la que presiona el delantero del PSG a sus compañeros.

"Le dije después del partido que presiona mucho y me dijo que es lo que toca. En un saque de meta tengo medio segundo para pensar o me come. Es eso tenemos que mejorar como equipo, desde lo colectivo, presionar mejor y más coordinados. Hoy nos ha costado".