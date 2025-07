Filtran nuevo audio de Isis Cuéllar que revela supuesto respaldo de Sergio Coello en caso Sedesol

Por el caso fue destituido Cardona, mientras que Cuéllar fue suspendida por su propio partido, pero ella se mantiene firme en no salir de su campaña política.

Ahora, en este nuevo audio, Cuéllar asegura que tras el caso de corrupción, recibió una llamada de Sergio Coello, quien le mostró su respaldo. "A mí, Sergio me llamó en la mañana, Sergio Coello. Él me llamó y me dijo: “Amiga, no se cague. Usted no está sola”, con esas palabras", dijo la parlamentaria en una llamada con una persona de quien no se reveló la identidad.