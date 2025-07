Luis Redondo culpa al bipartidismo de no poder continuar la sesión con los consejeros del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , culpó a las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal -señaladas de conformar el bipartidismo - de no permitir que la sesión legislativa del pasado 8 de julio se reanudara para proseguir con la comparecencia de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El titular del Poder Legislativo amplió diciendo que "no es un buen mensaje para el pueblo utilizar un modelo igual o parecido a los del 2013 y 2017, que estuvieron marcados por graves irregularidades, falta de transparencia y conflictos poselectorales que terminaron con decenas de muertes en 2017".

"Lamento que las bancadas del bipartidismo no permitieran reanudar la sesión el día de ayer 8 de julio, pese a mis múltiples llamados al orden", escribió Redondo.

Redondo aseguró en su cuenta de X que quería continuar con la sesión legislativa, pero que los diputados liberales y nacionalistas no le obedecían a sus llamados.

Lo expresado por Redondo coincide con la postura de Marlon Ochoa, quien sostiene que López y Hall, en representación del Partido Nacional y el Partido Liberal, buscan fraguar un fraude en las elecciones generales pactadas para el 30 de noviembre de este año.

"No podemos permitir que los resultados que el CNE pretende divulgar, tres horas después sean filtrados por un nacionalista y un liberal para decir qué acta pasa y cuál no pasa, es un paso ilegal de un sistema diseñado como en el 2013 y 2017", expresó Ochoa el pasado 7 de julio, mismo día en el que no se presentó para la recepción de las ofertas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según Ochoa, el mecanismo utilizado en las elecciones de los años mencionados representa un riesgo para que se alteren los resultados. No obstante, semanas atrás, Cossette López aseveró que hay un nuevo pliego de condiciones del sistema, afirmando que ahora se incorporan procesos de verificación previos a la divulgación de resultados para evitar proclamaciones anticipadas.

“Tenemos un TREP mucho más seguro, que prioriza la certidumbre, pero también evita proclamaciones tempranas que suelen convertirse en fuentes de conflicto”, defendió López.