CR7 Catracho impacta con desgarrador mensaje y revela por qué dejó el fútbol: "La detesto"

Casalegno incluso llegó a entrenar con el Real Sociedad, equipo que en ese momento estaba en la primera división del fútbol hondureño

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 10:46
El joven hondureño Roger Casalegno, conocido en redes sociales como el “CR7 Catracho”, vuelve a estar en el centro de la atención pública con una nueva revelación sobre su retiro del fútbol.
Su nombre se hizo viral hace algún tiempo por el gran parecido físico que muchos le atribuían con Cristiano Ronaldo.
Aquella comparación generó todo tipo de reacciones y lo convirtió rápidamente en tendencia en distintas plataformas digitales.
Gracias a esa popularidad, Casalegno logró abrirse algunas puertas dentro del fútbol nacional.
Incluso tuvo la oportunidad de entrenar con el Real Sociedad de Tocoa, equipo de la Liga Nacional de Honduras.
Desde entonces, el joven nunca ocultó su deseo de convertirse en futbolista profesional.
Sin embargo, su anhelo de debutar en la primera división hondureña nunca llegó a concretarse.
Tras su repentina desaparición de redes sociales, durante más de un año poco o nada se supo de su paradero.
Fue hasta la noche del 27 de octubre cuando decidió reaparecer y explicar públicamente lo que había ocurrido.
Casalegno confesó que atravesó un proceso emocional muy complicado que marcó profundamente su vida.
Entre lágrimas, reveló que luchó contra problemas de salud mental que lo obligaron a alejarse del foco mediático.
Su madre también intervino para aclarar que Roger fue diagnosticado con depresión y que se encontraba bajo tratamiento médico y apoyo psicológico.
Afortunadamente, con el paso del tiempo ha recibido ayuda y su recuperación ha sido progresiva.
No obstante, recientemente volvió a impactar al revelar el motivo que lo llevó a abandonar su sueño futbolístico.
En su cuenta de TikTok publicó una imagen con la frase “El príncipe que dejó su sueño por una mujer que no valía la pena, la detesto”, revelando la causa principal de su retiro.

Su seguidores le dejaron algunos mensajes de apoyo en los comentarios. Incluso, le decían que nunca dejara de seguir su sueños.
