Javier Portillo: “Motagua no está para ser la base de la Selección”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Javier Portillo, experimentado jugador de los blancos del Olimpia, lanzó una dura crítica sobre la última convocatoria del Bolillo Gómez, técnico Selección de Honduras.



El ‘Pulgarcito’, como es conocido, aseguró que no está de acuerdo con el trabajo del colombiano al mando de la H. A su criterio, Olimpia tiene los mejores jugadores para destacar a nivel internacional.

“El fútbol hondureño hay cosas que no agradan, como que solo nos llamen a dos jugadores a la Selección, cuando somos el equipo que mejor representa al país”, comenzó diciendo Portillo.



También dijo que “Olimpia tiene que ser la base. Motagua no está para ser la base de la Selección, los resultados lo dicen”.



Según Javier Portillo, Olimpia ha tenido mejores jugadores que han logrado resultados importantes a nivel internacional. “Le fuimos a ganar a Seattle y al América. Internacionalmente tenemos a los jugadores que mejor rodaje tienen y no son tomados en cuenta”.



Cabe destacar que la Selección de Honduras -ya eliminada- jugará los últimos tres partidos de la eliminatoria de Qatar al enfrentar a Panamá, México y Jamaica.