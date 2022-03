México: Suben a 27 los detenidos por batalla campal en el Querétaro-Atlas

QUERÉTARO, MÉXICO.- La Fiscalía de Querétaro anunció la captura de dos personas más que supuestamente están involucrados en los actos violentos en el partido de Querétaro-Atlas, episodio que dejó más de una veintena de heridos, según información oficial.



Con esta detención, ya suben a 27 los detenidos por la batalla multitudinaria en el estadio La Corregidora.



”A estas dos personas se les detuvo por el delito de violencia en espectáculos deportivos y se les presentará ante el Juez de Control para definir su situación jurídica. Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en la capital del estado”, explicaron las autoridades en una nota de prensa.



Proceso



Del total de aprehendidos dos ya fueron dejados en libertad por un juez que concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para probar su participación en los hechos violentos ocurridos el pasado 5 de marzo.



Después del trágico incidente, la directiva que encabezó Gabriel Solares fue expulsada por cinco años del balompié local y tuvo que regresar la administración del club a su antiguo propietario, Jorgealberto Hank Inzunza, quien tiene como plazo hasta fin de año para vender la entidad.



Además, a los Gallos se les impuso una multa de unos 75,000 dólares y su barra no podrá animar a su equipo en La Corregidora por tres años y hasta nuevo aviso no podrán entrar porras visitantes a los inmuebles del balompié mexicano.



